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英1月GDP升0.2% 首季料結束衰退

【明報專訊】英國去年下半年陷入技術性衰退後，1月經濟恢復增長。在去年12月GDP按月跌0.1%後，1月按月升0.2%。服務業和建築業的增長，抵消了工業生產的跌幅。最新數據預示，英國可望在今年首季實現經濟增長，結束溫和的衰退。

英國富時100指數午夜前上漲，泛歐Stoxx 600指數創新高。美股三大指數早段個別發展，標普500指數在周二創新高後，早段回落。美國原油庫存下降，加上烏克蘭再次襲擊俄羅斯煉油廠，國際油價昨晚升約2%。

英國國家統計局經濟主管Liz McKeown表示，英國1月經濟有所回升，零售和批發行業增長強勁，建築業也表現良好，不過影視製作、法律及製藥行業則下滑，抵消了部分增長。

彭博研究：英倫銀行減息料延至6月

據彭博經濟研究指出，英國經濟將在首季增長加快，並將第一季GDP預測，由下降0.1%上調至增長0.2%。不過，以往加息的影響，將持續影響家庭和企業，令復蘇步伐較為溫和。分析師預計，英國今年的增長步伐，將落後於德國以外的七國集團（G7）成員國。

不過經濟反彈的迹象，使英倫銀行有空間等待較長時間才採取減息，以確認通脹將持久恢復至2%目標。彭博經濟研究將英倫銀行首次減息的時點，由5月推遲至6月。英鎊兌美元昨變化不大，在1.28水平徘徊。

最大僱主組織英國工業聯合會（CBI）首席經濟學家Ben Jones表示，經濟可能正處於轉捩點，短期內增長勢頭可能仍然疲弱，但今年前景正在改善。

（綜合報道）

[國際金融]