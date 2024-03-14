moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

Adidas去年蝕近5億 逾30年首錄年度虧損

【明報專訊】Adidas在2022年底結束與美國Hip Hop歌手Ye（前稱Kanye West）合作的潮牌Yeezy後，Adidas在2023年錄得5800萬歐元（約4.96億港元）的持續經營虧損，是逾30年來首次錄得年度虧蝕，對上一次年度虧損追溯至1992年。

不過，該公司的董事會仍將建議每股派息0.7歐元，與上一年持平。該股昨晚升逾1%。

CEO：去年表現不夠好仍勝預期

這是行政總裁Bjorn Gulden執掌Adidas的首年，他恢復銷售Yeezy運動鞋，以清理剩餘庫存，並尋求提升Samba和Gazelle等復古鞋款的銷售。Bjorn Gulden表示，2023年的表現仍然不夠好，但「勝過我去年初的預期」。

Yeezy業務終止，導致2023年的相關收入按年減少約5億歐元（約42.8億港元）。Adidas預計其基礎業務（不包括Yeezy）將在2024年改善，並在下半年實現雙位數百分比的增幅。不過Adidas預計，今年北美銷量將會下降，原因是該市場庫存仍然過剩，但其他市場預期將顯著增長。

Adidas預期，歐洲市場今年銷售將錄得「高個位數」百分比升幅，而中國及拉美市場增長更快。該公司預計，今年將錄得5億歐元經營溢利。

（綜合報道）

[國際金融]