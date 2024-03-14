Adidas去年蝕近5億 逾30年首錄年度虧損

不過，該公司的董事會仍將建議每股派息0.7歐元，與上一年持平。該股昨晚升逾1%。

CEO：去年表現不夠好仍勝預期

這是行政總裁Bjorn Gulden執掌Adidas的首年，他恢復銷售Yeezy運動鞋，以清理剩餘庫存，並尋求提升Samba和Gazelle等復古鞋款的銷售。Bjorn Gulden表示，2023年的表現仍然不夠好，但「勝過我去年初的預期」。

Yeezy業務終止，導致2023年的相關收入按年減少約5億歐元（約42.8億港元）。Adidas預計其基礎業務（不包括Yeezy）將在2024年改善，並在下半年實現雙位數百分比的增幅。不過Adidas預計，今年北美銷量將會下降，原因是該市場庫存仍然過剩，但其他市場預期將顯著增長。

Adidas預期，歐洲市場今年銷售將錄得「高個位數」百分比升幅，而中國及拉美市場增長更快。該公司預計，今年將錄得5億歐元經營溢利。

（綜合報道）

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