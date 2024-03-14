moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

香港科技園舉辦綠色周活動 推動綠色科技交流發展

首屆「香港綠色周」於三月上旬圓滿結束，官產學研匯聚一堂，於多項以可持續發展為主題的活動上進行深入交流，共同探討氣候變化、能源轉型、綠色建築、低碳交通等全球環保議題，推動香港加速建設為綠色科技和綠色金融「雙引擎」中心。

綠色科技是可持續發展的關鍵利器，有效應對氣候變化、減排節能等問題。香港科技園公司（香港科技園）響應「香港綠色周」，舉辦了三個活動，推動綠色科技發展。於香港科技園主辦，合作伙伴為中小企可持續發展學會的「中小企綠色科技論壇」，香港科技園初創企業向中小企介紹最新綠色科技，並藉由中小企的意見反饋和經驗分享，完善產品開發和提高實用性。

 

綠色科技論壇 開拓新商機

可持續發展向來並非大型企業的專利，現今商業環境中，中小企要取得成功，亦需要緊貼步伐，實現綠色轉型。香港科技園公司可持續發展總監鄺文昌表示：「應對氣候變化已成為重大需求，許多國家和地區制定相關的環境法規和標準，要求企業減少對環境的影響。中小企若想打開海外市場，需了解可持續發展相關的知識，尋找和應用環境友好技術和解決方案，促進產品和服務的創新，從而增強自身競爭力，發掘全新機遇。」

由香港科技園主辦，合作伙伴為中小企可持續發展學會的「中小企綠色科技論壇」，讓商界和創科界得到交流對話的機會，共同為社會探討可持續發展方案。中小企可持續發展學會創會會長連舜香指，社會如同一個齒輪，需要大中小企業的共同推動，才能碰撞出火花，創造協同效應。「作為供應鏈上游的中小企迫切需要科技的支持來促進自身的發展，但由於資金、認知等限制，在應用綠色科技時遇到不少挑戰。這次活動是一次新嘗試，有望改變中小企業對綠色科技的固有觀念，鼓勵大企業和中小企業攜手並進，一同開拓更多商機。」

 

商界領先綠色科技對話 實現綠色科技減碳

近年企業社會責任和企業管治席捲全球，普及至各行各業，更成為銀行審批綠色貸款的準則，因此不少商界領袖將目光投放在綠色科技身上，希望尋找高效及價格合理的節能減碳方案。有見及此，香港科技園為商界領袖舉行「商界領先綠色科技對話」，邀請多位大型企業代表分享實現減碳目標時所遇到的挑戰和痛點，與香港科技園綠色科技企業一同探討技術突破點，以改進現有的綠色科技，促進科研成果商業化。

商界環保協會行政總裁吳家穎指出，能源使用、能源效益及物料節能是當今綠色科技的發展大方向，而官產學研則是發展綠色科技的重要驅動力。他指，「企業提供實際需求，研究機構擁有先進技術和產品，學界具有創新思維和研發實力，政府給予政策及資金支持，各施所長，方能加速綠色科技的創新應用。」

 

培育未來綠色STEM領袖

推進綠色科技發展，人才是至關重要的一環。香港科技園同時舉辦「綠色科技論壇：啟發未來STEM教育變革者」活動，為學生和教師講解各個氣候議題和綠色創新方案，深入介紹本地綠色創科生態圈。論壇上，企業代表向師生展示專利甲烷應用技術、創新碳排方案、應用輻射散熱理論的製冷系統等，激發學生對環保和可持續發展的興趣，培養其在相關領域的認知和創新思維。

鄺文昌表示，目前香港科技園已培育逾100間綠色科技公司，但仍未能滿足市場需求。「我們近期主要協助綠色科技公司擴展中東業務，促進綠色科技在中東、一帶一路國家和東盟地區等地的應用，並推廣香港的綠色故事，展示我們在應對氣候挑戰取得的成就及背後作出的努力，為其他地區提供借鏡，共同推動全球的可持續發展。」

 

資料由科技園提供