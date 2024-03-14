香港科技園舉辦綠色周活動 推動綠色科技交流發展

綠色科技是可持續發展的關鍵利器，有效應對氣候變化、減排節能等問題。香港科技園公司（香港科技園）響應「香港綠色周」，舉辦了三個活動，推動綠色科技發展。於香港科技園主辦，合作伙伴為中小企可持續發展學會的「中小企綠色科技論壇」，香港科技園初創企業向中小企介紹最新綠色科技，並藉由中小企的意見反饋和經驗分享，完善產品開發和提高實用性。

綠色科技論壇 開拓新商機

可持續發展向來並非大型企業的專利，現今商業環境中，中小企要取得成功，亦需要緊貼步伐，實現綠色轉型。香港科技園公司可持續發展總監鄺文昌表示：「應對氣候變化已成為重大需求，許多國家和地區制定相關的環境法規和標準，要求企業減少對環境的影響。中小企若想打開海外市場，需了解可持續發展相關的知識，尋找和應用環境友好技術和解決方案，促進產品和服務的創新，從而增強自身競爭力，發掘全新機遇。」

由香港科技園主辦，合作伙伴為中小企可持續發展學會的「中小企綠色科技論壇」，讓商界和創科界得到交流對話的機會，共同為社會探討可持續發展方案。中小企可持續發展學會創會會長連舜香指，社會如同一個齒輪，需要大中小企業的共同推動，才能碰撞出火花，創造協同效應。「作為供應鏈上游的中小企迫切需要科技的支持來促進自身的發展，但由於資金、認知等限制，在應用綠色科技時遇到不少挑戰。這次活動是一次新嘗試，有望改變中小企業對綠色科技的固有觀念，鼓勵大企業和中小企業攜手並進，一同開拓更多商機。」

商界領先綠色科技對話 實現綠色科技減碳

近年企業社會責任和企業管治席捲全球，普及至各行各業，更成為銀行審批綠色貸款的準則，因此不少商界領袖將目光投放在綠色科技身上，希望尋找高效及價格合理的節能減碳方案。有見及此，香港科技園為商界領袖舉行「商界領先綠色科技對話」，邀請多位大型企業代表分享實現減碳目標時所遇到的挑戰和痛點，與香港科技園綠色科技企業一同探討技術突破點，以改進現有的綠色科技，促進科研成果商業化。

商界環保協會行政總裁吳家穎指出，能源使用、能源效益及物料節能是當今綠色科技的發展大方向，而官產學研則是發展綠色科技的重要驅動力。他指，「企業提供實際需求，研究機構擁有先進技術和產品，學界具有創新思維和研發實力，政府給予政策及資金支持，各施所長，方能加速綠色科技的創新應用。」

培育未來綠色STEM領袖

推進綠色科技發展，人才是至關重要的一環。香港科技園同時舉辦「綠色科技論壇：啟發未來STEM教育變革者」活動，為學生和教師講解各個氣候議題和綠色創新方案，深入介紹本地綠色創科生態圈。論壇上，企業代表向師生展示專利甲烷應用技術、創新碳排方案、應用輻射散熱理論的製冷系統等，激發學生對環保和可持續發展的興趣，培養其在相關領域的認知和創新思維。

鄺文昌表示，目前香港科技園已培育逾100間綠色科技公司，但仍未能滿足市場需求。「我們近期主要協助綠色科技公司擴展中東業務，促進綠色科技在中東、一帶一路國家和東盟地區等地的應用，並推廣香港的綠色故事，展示我們在應對氣候挑戰取得的成就及背後作出的努力，為其他地區提供借鏡，共同推動全球的可持續發展。」