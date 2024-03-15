友邦去年多賺13% 新業務價值符預期 未提新回購計劃 績後股價挫逾4%

明報記者 歐陽偉昉

雖然業績符合預期，不過友邦股價昨日最多跌4.93%，全日跌4.01%報62.25元，近乎回吐本周升幅。友邦2022年推出3年100億美元回購計劃，今年餘下28億美元，被問及會否再宣布回購提振股價，首席財務總監鍾家富（Garth Jones）未正面回應，表示會繼續探索所有優化股東回報的方法。友邦稅後營運溢利升2%，末期息派1.1907港元，全年派1.6136港元，兩者按年均稍增5%。

派末期息1.1907元 按年增5%

凱基亞洲投資策略部主管溫傑認為，市場預期通關後新業務增長強勁，不過香港新業務價值增長下半年增幅收窄，加上香港與內地新業務價值利潤率明顯下跌，令市場較失望。

友邦去年年化新保費按年升45%至76.5億美元，新業務價值利潤率按年跌4.4個百分點至52.6%。友邦解釋下跌是由於產品組合轉向長期儲蓄保險，和內地銀保佔比增加所致，惟通過產品重新定價和更有利的產品組合，下半年利潤率按年升3.7個百分點至54.5%。

香港新業務價值去年增至14.3億美元，單計下半年按年增長26.31%，不過增幅較上半年的1.11倍放緩，全年增82%。全年年化新保費為24.07億美元，按年升82.49%，下半年按年增41.78%，升幅亦較上半年的1.63倍收窄。全港壽險市場年化新保費，在第三季和第四季按季下降，不過陳榮聲表示，友邦在該兩季的年化新保費和新業務價值有上升。

陳榮聲：內地客偏好港長期儲蓄保

內地去年下調銀行存款利率，陳榮聲表示，去年內地訪客更為偏好本港長期儲蓄保單，他們認為是不錯的財富管理和分散工具，香港保單較內地同業優勝。去年內地訪客來港投保的保費較疫情前上升，上半年平均約為2萬美元，第三季降至1.8萬美元後，至今年首兩個月仍保持穩定。對於及後內地訪客增長，陳榮聲認為增長趨勢今年仍可持續，去年訪港旅客為2018年高峰約一半，重返當年高位還有上升空間，加上內地最近增加西安和青島兩個自由行來港城市，都是業務可以持續強勁的信號。