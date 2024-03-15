A股倒跌拖累 恒指失守萬七關

隔晚美股個別發展，恒指昨高開38點後一度上升過百點，但高位遇阻力後向下，午後受A股倒跌拖累，恒指最多跌204點，尾市跌幅收窄，最終跌120點或0.71%。國指跌25點或0.43%，收報5906點；科指則跌52點或1.44%，收報3603點。

北水連續21天淨流入 涉逾705億

北水繼續淨流入26.02億元，21天累計流入705.16億元。中石化（0386）及中移動（0941）分別淨流入3.78億元及3.58億元。北水亦掃醫藥股，泰格醫藥（3347）、信達生物（1801）及藥明康德（2359）分別吸資2.31億元、2.29億元及2.16億元；南水北上合計淨流入64.22億元人民幣，5天累計流入284.94億元人民幣。

全球生物科技業界組織「生物技術創新組織」（Biotechnology Innovation Organization，BIO）計劃撤銷藥明康德會員資格（見另文），藥明康德及藥明生物（2269）急挫12%至13%，為表現最差兩大藍籌，同系半新股藥明合聯（2268）更跌逾18%。但內地傳出支持創新藥發展，泰格醫藥勁升20%、昭衍新藥（6127）升12%；友邦去年多賺13%勝預期，惟股價仍跌4%，一隻股份拖低恒指46點；金價、油價齊升，紫金礦業（2899）升3.4%，為表現最佳藍籌，中石化及中石油（0857）升2%。

分析：恒指整固後上試17135點

第一上海首席策略師葉尚志表示，港股急升後整固屬合理，而成交保持逾1100億元，顯示流動性仍好，如果本輪整固完成後恒指能上試17,135點，港股中期有望穩中向好。