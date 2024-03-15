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藥明康德遭BIO割席 股價挫逾一成

標籤：經濟

【明報專訊】美國參議院國土安全委員會上周通過法案，以國家安全為由限制聯邦機構與藥明康德（2359）等中國生物科技公司開展業務。藥明康德原屬的全球生物科技業界組織「生物技術創新組織」（Biotechnology Innovation Organization，BIO）除表明支持法案，更透露正採取措施跟藥明康德劃清界線。消息拖累藥明康德及藥明生物（2269）齊挫逾一成。昨日止，藥明康德已成最小市值藍籌。

外電報道，BIO新任行政總裁John Crowley已去信美國眾議院中國問題特別委員會主席Mike Gallagher，表明支持限制美國與藥明康德等企業進行業務往來的《生物安全法案》，強調堅定維護美國及其盟友的國家安全。另外，該組織正採取措施跟藥明康德「割席」，令對方脫離BIO會員的資格。藥明康德亦已致函BIO，表示將終止其在該組織的會員資格。

美國參議員於1月底提出法案草案，限制獲聯邦資助的醫療服務提供者，使用外國對手的生物技術公司，並點名藥明康德及其關連方、華大基因集團等。BIO時任的行政總裁Rachel King曾去信參議院國土安全委員會，要求重新考慮法案，並對法案點名針對特定企業的做法提出質疑，認為此是開創了先例，令公司在沒有適當審查情况下受罰。