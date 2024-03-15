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太古基本溢利361億破紀錄 受惠賣美可樂業務沽港島東中心國泰虧轉盈

【明報專訊】太古股份（A股：0019，B股：0087）去年度受惠於出售美國太古可口可樂業務予母公司，錄得229億元收益，加上應佔附屬公司太古地產（1972）出售港島東中心9層寫字樓收益27億元，以及旗下國泰航空（0293）扭虧為盈，該集團截至去年底止錄得基本溢利達361.77億元，破歷年紀錄兼超過市場預期。

明報記者 陳偉燊

股東應佔溢利飈逾6倍

撇除一次過收益，經常性基本溢利亦按年大增1.75倍至104.49億元；股東應佔溢利更大增6.52倍至288.53億元，亦多過預期的升1.6倍。其建議每A股及B股分別派第二次中期息2元及0.4元，各增加8%。該集團昨公布業績前股價做好，A股及B股分別升1.05%及0.38%。

看好內地東南亞醫健市場潛力

該集團近年着手重整業務，先後出售虧損連年的海洋服務部門，旗下太古地產（1972）亦接連放售多項租盤。緊接在太古可口可樂層面，淡出原有美國業務改為參與管理，並連環在東南亞進行多宗收購。其更自2020年始涉足醫療保健相關投資。集團主席白德利昨日在業績發布會上表示，最近他們已經參與印尼的醫療保健市場，並相信未來該業務會在中國及東南亞市場有發展的潛力。集團至今在醫療保健業務投資30億元，並料在未來10年投資200億元。

他又稱，在可口可樂及飲料業務的投資，會緊隨集團在中國及東南亞市場發展去佈局並保持一致。儘管內地經濟復蘇面對挑戰，但他對在內地市場的長遠前景具備信心。太古可口可樂更在崑山投資廠房。集團旗下太古可口可樂總裁蘇薇補充，繼較早前公布會到泰國及老撾市場發展外，他們對整個東南亞市場發展感到高度興趣，會密切留意當地的投資機會，主要是留意到當地的飲料市場龐大，以及年輕人口眾多，預期會有較大增長空間。

增往來內地航班 擴廈門飛機工程部

白德利亦指出，基於他們對內地市場的信心，旗下國泰航空也會增加往來內地的航班，並擴充位於廈門的飛機工程部門。至於被問到國泰股東之一的中國國際航空（0753）擬增持在國泰的股權，他稱昨日國泰主席賀以禮已經回應，但他對國泰的業績表現感到欣悅，並會繼續是國泰的堅實股東。