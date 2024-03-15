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物業帳面錄公平值虧損 太古地產溢利大減67%

【明報專訊】太古地產（1972）受惠於去年出售港島東中心9層樓層予證監會收益入帳，基本溢利按年增長32.9%至115.7億元；撇除一次過收益，隨着內地與本港零售物業及酒店業復蘇，其經常性基本溢利則按年增長2%至72.85億元。不過，因投資物業帳面錄公平值虧損44.01億元，因此股東應佔溢利按年大減67%至26.37億元。其建議每股第二次中期息0.72元，按年增加6%。

按經常性基本溢利，較彭博綜合各分析員的平均預測86.8億元為低。太古地產指出，早年啟動的1000億元投資大計，已經實現了600億元投資。主席白德利表示，在1000億元中有一半會在內地投資。行政總裁彭國邦稱，他們會在內地一線城市及新興一線城市繼續物色零售項目，當中涵蓋大灣區，並留意廣州及深圳的投資機會。

千億元投資大計實現逾半

彭國邦續稱，他們會在深圳參與新酒店投資，並尋求合適的零售項目用地。內地寫字樓項目中，上海興業太古匯寫字樓在需求帶動下錄得98%出租率。他們會在北京頣堤港興建第二期寫字樓，看好當地中長期需求。本港方面，聚焦太古廣場及太古坊等項目發展，涉資約300億元。新的太古坊二座出租率達62%，有信心憑項目的質素，今年餘下時間提高出租率。

儘管太古地產因應投資物業的公平值出現負值，發展及估價董事馬淑貞指出，這對現金營運無影響，並對集團在內地與本港、東南亞的發展長遠具信心。集團對港府新一輪「撤辣」措施感到鼓舞，旗下在港發展項目星街8號EIGHT STAR STREET，已售出95%單位，並處理餘下兩個單位銷售。他們對租務後市保持審慎態度。