moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

美上月PPI升0.6% 半年來最大升幅

【明報專訊】受能源及食品價格上漲推動，美國2月生產者物價指數（PPI）按月升0.6%，較預期高出0.3個百分點，是6個月來最大升幅。分項計算，商品價格按月升1.2%，也是6個月來最大升幅，其中能源價格按月升4.4%、食品價格升1%。剔除波動較大的食品及能源價格，美國2月核心PPI按月升0.3%，略高於預期。PPI計算商品生產成本，是衡量消費者物價的領先指標，最新數據反映通脹壓力仍然較高。此前公布的美國2月消費者物價指數（CPI）連續第2個月超出預期，鞏固了市場對美聯儲不急於減息的預期。

美兩年期孳息升至4.68厘

數據公布後，美國國債孳息率向上。對利率敏感的美國兩年期國債孳息率，由4.63厘升至4.68厘；美國10年期國債孳息率，由4.19厘漲至4.28厘。現貨金價昨晚回落至每盎司2160美元。美股三大指數早段窄幅上落。美國原油庫存意外下降顯示需求轉強，加上烏克蘭無人機繼續對俄羅斯煉油廠進行攻擊，國際油價午夜前升逾1%。

美零售銷售升0.6%遜預期

通脹壓力持續之際，美國零售銷售在1月按月大跌1.1%後，2月按月僅升0.6%，反彈幅度低於市場預期的0.8%升幅。綜合兩個月的表現，2月零售銷售升幅相對溫和，顯示消費者支出可能放緩。不過就業市場仍然穩健。在截至3月8日當周，美國首次申領失業救濟人數按周減少1000人，總數降至20.9萬人，低於市場預期的21.8萬人。

（綜合報道）

[國際金融]