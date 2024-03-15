美上月PPI升0.6% 半年來最大升幅

美兩年期孳息升至4.68厘

數據公布後，美國國債孳息率向上。對利率敏感的美國兩年期國債孳息率，由4.63厘升至4.68厘；美國10年期國債孳息率，由4.19厘漲至4.28厘。現貨金價昨晚回落至每盎司2160美元。美股三大指數早段窄幅上落。美國原油庫存意外下降顯示需求轉強，加上烏克蘭無人機繼續對俄羅斯煉油廠進行攻擊，國際油價午夜前升逾1%。

美零售銷售升0.6%遜預期

通脹壓力持續之際，美國零售銷售在1月按月大跌1.1%後，2月按月僅升0.6%，反彈幅度低於市場預期的0.8%升幅。綜合兩個月的表現，2月零售銷售升幅相對溫和，顯示消費者支出可能放緩。不過就業市場仍然穩健。在截至3月8日當周，美國首次申領失業救濟人數按周減少1000人，總數降至20.9萬人，低於市場預期的21.8萬人。

（綜合報道）

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