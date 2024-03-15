葉創成：留意本港老人院股嘉濤

根據嘉濤截至去年9月底止中期報告，集團為香港歷史悠久的安老院舍營運商，為長者提供全面安老服務，包括提供住宿、專業護理及照料服務、營養管理、醫療服務、物理治療及職業治療服務、心理及社會關懷服務、個人護理計劃及康樂服務；以及銷售保健及醫療產品及提供額外保健服務予院友。

無疫情相關收入 半年收入盈利大跌

嘉濤的網絡有9間護理安老院，位於屯門、土瓜灣、荃灣、將軍澳及深水埗，設有安老院舍宿位1229個，當中，屯門是地區策略要點，設有4間護理安老院，涉及449個安老院舍宿位，佔總數逾三分之一。

業績方面，值得注意的是，截至2022年9月底止半年，嘉濤有一項名為「提供接受隔離人士護理支援服務」收入，涉及9623萬元，佔總收入46%；由於去年9月底止半年已缺乏有關收入，即使其他業務向好，嘉濤該半年收入仍按年下跌35%至1.35億元，盈利按年大跌65%至2010萬元。

注意股息率變動及全年業績

在截至去年3月底止全年，嘉濤派發中期息及末期息均為0.022元，即全年派息0.044元，與昨日收市價0.56元比較，股息率近8厘。但必須提醒的是，隨着截至去年9月底止中期業績下滑，期內中期息已按年減少54%至0.01元，若末期息也是0.01元的話，全年派息為0.02元，股息率便只有3.5厘，低於定期存款利率，不算吸引。

綜合上述分析，雖然隨着本港未來人口老化，對老人院服務與需求料與日俱增，但要選中受惠股並不容易，故筆者暫時會將嘉濤列入觀察名單，密切留意截至今年3月底止全年業績。

[葉創成 創富倉]