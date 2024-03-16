內地2月新貸新增社融齊低預期

首兩月新貸6.37萬億 少去年同期

綜合首兩個月數據，有助消除每年春節假期時間不同的影響。今年首兩個月新增社融8.06萬億元，較去年同期少增1.1萬億元，2月底社融存量按年增9%，低於去年底9.5%的按年增速。

今年首兩個月的新增人民幣貸款6.37萬億元，較去年同期減少3400億元，其中短期住戶貸款期內較去年少增759億元至3894億元，主要來自與消費相關的短期貸款，較去年同期少增2899億元，不過與按揭相關的中長期貸款則按年多增2140億元。新增企業貸款5.43萬億元，較去年同期少8600億元，主要來自票據融資減少。

彭博經濟研究指出，反映企業潛在需求的長期企業貸款，首兩個月下降130億元，延續去年7月以來的跌勢。2月新增人民幣貸款較1月的4.92萬億元下跌，雖然有春節假期的季節性因素，但認為今年跌幅多於季節性影響。不過，隨着2月5日降準0.5個百分點發揮功效，加上企業假後回復工作，預期3月信貸擴張會重新加快。

人行同日進行本月中期借貸便利（MLF）操作，利率維持在2.5厘，符合市場預期，不過投放金額則較到期金額少940億元至3870億元，為2022年11月以來首度資金淨回籠。

經濟活動偏弱 幣策料續寬鬆

星展香港高級經濟師周洪禮認為，貨幣政策寬鬆趨勢仍會持續，政策工具投放每月會有波動，人行在春節增加MLF投放應付資金流動性需求，春節過後市場流動性過剩便會收回，以免出現副作用。他認為首兩個月信貸數據顯示主要經濟活動偏弱，預期人行將會繼續寬鬆政策，實際時間則要配合美國減息等因素。