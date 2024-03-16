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內地新住宅按月跌價收窄至0.36%

標籤：經濟

【明報專訊】國統局昨公布70個大中城市住宅銷售價格數據，據推算2月份新建商品住宅均價按月下降0.36%（見圖），較1月的下降0.37%收窄，不過，按年則跌1.9%，跌幅較1月的1.2%為高；二手住宅均價按月下降0.62%，亦較1月降幅0.68%收窄。按年計則下降5.15%，1月為下降4.45%。

路透社根據國家統計局公布的數據推算，內地上月70個大中城市新建住宅銷售價格按年跌1.4%，連跌8個月，是去年1月以來最大跌幅。據推算，2月70個大中城市中，新建住宅價格指數按月上漲的有8個，1月有11個；2月持平的有3個，1月同為3個；2月下跌59個，1月為56個。

國家統計局城市司統計師王中華解讀該數據時表示，2月70個大中城市中，各線城市商品住宅銷售價格按月降幅總體繼續收窄，按年繼續下降。

按年計 新住宅二手跌價擴大

受去年同期基數相對較高等因素影響，2月份各線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按年降幅均擴大。在新建商品住宅銷售價格方面，北上深廣四大一線城市中，只有上海按月及按年同見上升，按月升0.2%，按年上漲4.2%。北京按月下降0.1%，按年上升1%。除此之外，70個大中城市不論是新建商品住宅，還是二手住宅的銷售價格均錄得下降。

二手住宅方面，一線城市2月二手住宅銷售價格按年下降6.3%，降幅比1月擴大1.4個百分點，其中北京、上海、廣州和深圳分別下降5.3%、6%、7.5%和6.1%；二、三線城市二手住宅銷售價格按年均下降5.1%，降幅比1月分別擴大0.7和0.6個百分點。