Bitcoin破頂後急插 高峰回落11%

港比特幣概念股同急跌

本港比特幣概念股亦一同急跌，日前公布將購入不超過價值1億美元虛擬貨幣的博雅互動（0434）收市大跌11.3%至2.04元；美圖公司（1357）跌5.1%至報3.15元。此外，新火科技（1611）及歐科雲鏈（1499）分別跌5.4%及1.7%，本地持牌虛擬貨幣交易平台OSL母公司OSL集團（0863）盤中由跌轉升，收市報8.38元升6.1%。

據外電報道，大行摩根大通周四警告，全球持有最多比特幣的上市公司MicroStrategy（美：MSTR）過去6個月一共購入20億美元的比特幣，認為公司通過債務融資購入比特幣，加大現時加密貨幣升勢的槓桿作用和泡沫，在未來潛在經濟低迷時期將面對更嚴重去槓桿化的風險。截至昨晚7時許，MicroStrategy盤前跌6.2%，Marathon Digital（美：MARA）跌5.3%，Coinbase（美：COIN）跌6.1%。