高盛上調目標價 友邦仍再跌2%

績後回購460萬股 涉2.8億

友邦昨日在業績後，繼續進行股份回購，出資2.8億元回購460萬股，價格範圍介乎60.65元至61.6元。將友邦目標價上調的美資大行高盛指出，友邦的新業務價值在香港、泰國及內地的業務增長帶動下錄得強勁增幅，並料內地及香港業務的銷售增長動力可以延續至今年全年，同時亦料內地業務的毛利率已於去年上半年到達谷底，並且已於今年改進。根據業績，在港對內地客戶銷售帶來的新業務價值約7億美元，相比2019年疫情前的10億美元，料配合回報率較佳的美元產品，以及更多內地訪客南下驅動，料今年仍有空間尋求增長。其對該股維持買入評級。

至於將友邦目標價下調的美銀，則預期友邦在抵港內地客銷售及東盟地區業務增長推動下，展望今年該股的新業務價值按年再增長12%，同時在高息環境下，預期儲蓄產品會驅動新業務價值的動力。但是環顧新業務價值的邊際利潤率則會相對復蘇或反彈較慢。該行因應採納新會計準則IFRS 17及新的盈利基礎去衡量，相應將友邦的目標價調低6%，由原先的98.4元，降至92.2元。

其他大行方面，瑞銀指出，友邦的新業務價值在2023年度按年增長33%，以及去年第四季度實現按年增長24%，稍為比市場預期好。該行預期，友邦在今年度的新業務價值會有中位數的雙位數字增長，並維持該股買入評級及原訂的目標價在90元水平。