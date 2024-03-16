華置少賺93% 連續3年不派息

華置為保留更多現金把握日後財務、物業投資或證券投資機遇之需要，決定不派股息，亦為連續3年不派息。其股價昨日收報1.09元，跌1.8%。

凱匯售樓所得股息大減

該集團期內從銷售凱匯80個單位及若干車位入帳，收取股息7600萬元，按年大減92.5%。連同上市股本所得股息約505.3萬元，期內總股息收入約8165.3萬元，亦按年大減92%。

至於收租業務，期內受到英國的投資物業重建及資產優化工程影響，只錄得租金收入約2.57億元，按年減少12.85%。旗艦出租物業夏慤大廈去年的平均出租率則按年上升3.73個百分點，達74.64%。包括債券投資在內的利息收入則為910.3萬元，按年減少58.67%。至於出售投資收益則達6581萬元，按年增長1.29倍。按公平值計算的投資及財資產品錄得虧損淨額2220萬元。

華置最新的債務淨額與股本權益比率為20%，按年增加5.1個百分點。雖然期內該集團再現淨流動負債近9.61億元，公司表示本身產生足夠現金流量以履行其到期財務責任之能力，以及其再融資或重組借貸之能力，以滿足對未來營運資金及融資之需要。

在發展項目方面，華置指出，位於荃灣的馬角街14至18號重建25層工業大廈項目，有望於今年首季預售，並預期於明年初落成。其佔股10%的財團投得啟德第2A區2號地盤及3號包括住宅在內的綜合項目地盤，預期於2030年第四季完成。