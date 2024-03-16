moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

遠展旗下百樂皇宮通過上市聆訊

標籤：經濟

【明報專訊】遠東發展（0035）早前建議分拆旗下於捷克經營賭場的百樂皇宮（Palasino）於聯交所主板獨立上市，百樂皇宮昨通過上市聆訊並上載最新資料。遠東發展亦公布，已釐定優先發售中的預留股份保證配額基準，合資格股東於記錄日期本周一（11日）下午4時30分，每持有198股股份之完整倍數，可認購1股百樂皇宮預留股份。

每持198股遠展可認購1股

遠東發展昨收報1.1元，無升跌。若百樂皇宮每手1000股，則投資者需要持有19.8萬股遠東發展股份才能預留一手百樂皇宮股份，以昨日收報股價計算，貨值逾21.78萬元。

百樂皇宮主要從事博彩和休閒業務。博彩業務方面，目前在捷克營運1間綜合娛樂場度假村和兩間全服務娛樂場，主要提供老虎機及賭桌遊戲；酒店業務方面，於德國和奧地利分別營運3間及1間酒店，提供住宿、餐飲、會議及休閒服務。

百樂皇宮半年溢利減31%

財務方面，百樂皇宮自2021年起持續錄盈利，2023年截至9月底止6個月，公司擁有人期內溢利為1534.9萬元，按年減少31.17%；博彩收益同期為1.94億元，按年增加12.9%；酒店、餐飲及相關服務收益8400.8萬元，按年增加22.3%。

百樂皇宮的前稱是Trans World Corporation（TWC），於2018年4月被遠東發展以最多4200萬美元收購，後更名為百樂皇宮。

明報記者