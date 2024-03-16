遠展旗下百樂皇宮通過上市聆訊

每持198股遠展可認購1股

遠東發展昨收報1.1元，無升跌。若百樂皇宮每手1000股，則投資者需要持有19.8萬股遠東發展股份才能預留一手百樂皇宮股份，以昨日收報股價計算，貨值逾21.78萬元。

百樂皇宮主要從事博彩和休閒業務。博彩業務方面，目前在捷克營運1間綜合娛樂場度假村和兩間全服務娛樂場，主要提供老虎機及賭桌遊戲；酒店業務方面，於德國和奧地利分別營運3間及1間酒店，提供住宿、餐飲、會議及休閒服務。

百樂皇宮半年溢利減31%

財務方面，百樂皇宮自2021年起持續錄盈利，2023年截至9月底止6個月，公司擁有人期內溢利為1534.9萬元，按年減少31.17%；博彩收益同期為1.94億元，按年增加12.9%；酒店、餐飲及相關服務收益8400.8萬元，按年增加22.3%。

百樂皇宮的前稱是Trans World Corporation（TWC），於2018年4月被遠東發展以最多4200萬美元收購，後更名為百樂皇宮。

明報記者