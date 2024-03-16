拜登反對日資購美國鋼鐵 稱支持工人 或損與盟友日本關係

市場憂慮通脹壓力持續，妨礙美聯儲盡早減息，美股三大指數早段下滑。美國造車新勢力Fisker（美：FSR）回應擬申請破產的傳聞，指正在尋求額外的資本，並正與一家大型汽車製造商商議戰略合作。該股周四暴跌52%後，昨早段回升7%。

大選臨近 面臨爭藍領選民壓力

拜登強調，重要的是，美國要維護由美國鋼鐵工人支撐的強大美國鋼鐵企業。美國白宮透露，拜登周四致電美國鋼鐵工人（USW）聯合會國際主席David McCall，重申政府支持鋼鐵工人。隨着美國大選臨近，拜登面臨爭取藍領選民的壓力，不過其聲明有可能損害美國與其親密盟友日本的關係。

分析認為，拜登的做法不利於美國團結盟友，抗衡中國。美國智庫外交關係委員會（CFR）的貿易及經濟專家Matthew Goodman指出，質疑「值得信賴的安全合作伙伴」在美國進行投資，恐重創與日本的關係，令4月10日拜登與日本首相岸田文雄舉行的峰會蒙上陰影。他指出，該峰會旨在強調美日同盟的重要性，拜登反對收購將對支持度屢見新低的岸田政府帶來損害，而岸田需證明自己仍然控制與美國的關係，並顯示兩國的同盟關係正在強化。

分析：下月晤岸田 時機不合時宜

美國國防部負責東亞地區的前高層Heino Klinck表示，考慮到即將與岸田舉行峰會，拜登發表聲明的時機「至少可以說是不合時宜」。他表示，在美國國會就禁止TikTok進行立法期間發布這種聲明，會為中方批評美國的仇外心理帶來理據。

由於美國鋼鐵近年收入和利潤下跌，股價受壓，使其成為競爭對手的收購目標。鋼鐵集團Cleveland-Cliffs去年8月曾向其提出收購，但被拒絕。

去年12月，全球第四大鋼鐵製造商日本製鐵向美國鋼鐵提出收購。若連同債務，收購成本高達149億美元，是Cleveland-Cliffs開價的兩倍。若完成收購，日本製鐵將成為僅次於中國寶武鋼鐵集團的全球第二大鋼鐵生產商。

日本製鐵上周正式向美國財政部轄下外國投資委員會（CFIUS）提交收購交易內容。不過拜登的干預，為CFIUS將如何為交易進行調查帶來疑問。

美國智庫新美國安全中心（CNAS）的CFIUS專家Emily Kilcrease指出，根據過往做法，CFIUS可能會在附加一些保護本土鋼鐵生產及就業的條款後，就批准該項交易，但拜登表明反對該項交易，可能令CFIUS不得不修改風險評估，以應對這項政治決定。日本製鐵則強調，這項收購將加強美國供應鏈，提升對中國的經濟防禦。

（綜合報道）

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