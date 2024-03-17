日經：日央行將取消負利率政策

YCC或結束 市場料影響微

報道指出，當局亦可能取消用於量化寬鬆的孳息率曲線控制（YCC）工具，YCC在2016年引入，透過買入債券將10年期債息控制在0.5厘以下，至去年10月放寬至1厘，不過YCC放寬債息上限後，未曾升穿1厘，市場預期結束YCC的影響不大。另外，當局亦計劃結束新買入交易所買賣基金，以及房地產信託基金。

工資增長為日本央行是否結束負利率的關鍵，央行行長植田和男上周三指今年春季工資談判（「春鬥」）是影響當局動向的重要因素，日本工會總聯合會周四公布今年工會工人加薪5.28%，其中中小企加薪達4.42%，日經引述消息人士指出，今年工資增長水平，連對通脹看法審慎的央行官員亦可以接受，日本財政部官員也同意可以在3月取消負利率。日本央行去年底以來已為利率正常化作準備，官員重申貨幣政策將保持寬鬆，日本傳媒近期亦有傳結束負利率消息，美元兌日圓上周五收報149.07，日圓上周下跌1.32%，月初以來則升0.7%。

分析：第3季料加息至0.25厘

彭博指出，投資機構已部署迎接負利率結束，安本名義利率主管Aaron Rock預期，日本央行首次加息會較寬鬆，但第三季有機會需要加息至0.25厘，日圓未來1年或升值8%至10%，他亦調低日本國債在該行全球政府債券的權重。

貝萊德日本主動投資主管Yue Bamba預計，利率會漸進式上升，保持貨幣環境寬鬆為股市帶來支持。日經指數月初上試40,000點後回落，他認為驅動日股增長的因素多元化並持久，預計距離完全反映增長還有不少空間，看好科技、建築和貸款行業可持續向好。