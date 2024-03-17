moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

彭博調查：經濟學家維持美全年減息3次預測

標籤：經濟

【明報專訊】美國聯儲局將於本港時間本周四（21日）公布議息結果，市場已預期不會減息，當日亦會更新利率點陣圖。美國上周公布的2月通脹按年增3.2%，高於市場預期，而生產者物價指數（PPI）則按年升1.6%，創去年9月以來新高，或影響今年減息開始時間和次數，不過彭博向經濟學家進行的調查顯示，經濟學家維持聯儲局在去年底點陣圖所預示，全年減息3次的預期。

彭博本月中向49名經濟學家進行調查，預期減息會在6月開始，多數受訪者預期今年減息兩次或以上，有三分之一經濟學家則預期減息兩次或以下。全美互惠保險首席經濟學家Kathy Bostjancic認為，利率和宏觀經濟預測不會有重大變化，不過對今年通脹預期中位數則會小幅調升，上次預測今年個人消費支出物價（PCE）指數將上升2.8%。她指近期頑固通脹，會使當局決定是否減息時更難抉擇。

摩通料減息幅度降至0.75厘

摩根大通將今年聯儲局減息幅度，由1.25厘降至0.75厘，自6月開始每隔一次會議減息一次，該行認為美國經濟並不疲弱，認為聯儲局官員將採取緩慢方式減息。摩通預期有超過一半機會，聯儲局會在今季點陣圖，將今年減息預期中位數由3次降至兩次，而長期利率預期中位數，則很可能從2.5厘升至2.625厘或2.75厘。

聯儲局以每月950億美元速度縮表，經濟學家預計當局將在6月宣布放慢縮表步伐，6月或7月開始減少縮表金額，至明年底聯儲局資產負債表規模，會由上周的7.54萬億美元，降至6.7萬億美元。