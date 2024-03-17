彭博調查：經濟學家維持美全年減息3次預測

彭博本月中向49名經濟學家進行調查，預期減息會在6月開始，多數受訪者預期今年減息兩次或以上，有三分之一經濟學家則預期減息兩次或以下。全美互惠保險首席經濟學家Kathy Bostjancic認為，利率和宏觀經濟預測不會有重大變化，不過對今年通脹預期中位數則會小幅調升，上次預測今年個人消費支出物價（PCE）指數將上升2.8%。她指近期頑固通脹，會使當局決定是否減息時更難抉擇。

摩通料減息幅度降至0.75厘

摩根大通將今年聯儲局減息幅度，由1.25厘降至0.75厘，自6月開始每隔一次會議減息一次，該行認為美國經濟並不疲弱，認為聯儲局官員將採取緩慢方式減息。摩通預期有超過一半機會，聯儲局會在今季點陣圖，將今年減息預期中位數由3次降至兩次，而長期利率預期中位數，則很可能從2.5厘升至2.625厘或2.75厘。

聯儲局以每月950億美元速度縮表，經濟學家預計當局將在6月宣布放慢縮表步伐，6月或7月開始減少縮表金額，至明年底聯儲局資產負債表規模，會由上周的7.54萬億美元，降至6.7萬億美元。