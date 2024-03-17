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美租車公司赫茲CEO辭職

標籤：經濟

【明報專訊】美國租車公司赫茲（Hertz，美：HTZ）公布，加盟兩年的Stephen Scherr將於本月31日辭去行政總裁和董事會成員，由通用汽車（美：GM）自動駕駛的士部門前總經理Gil West接任。Scherr在任內增加車隊電動化的投資，不過由於需求疲弱、維修成本較高，公司去年底出售三分之一的全球電動車隊，重新購買燃油車。

增電動車投資 折舊致大額虧損

赫茲股價周五上升1.2%，至7.58美元，不過年初以來逆市累跌約27%，過去兩年累跌約65.6%。Stephen Scherr曾任高盛財務總監，於2022年2月加入赫茲。赫茲早於2021年10月公布投資建立供租賃的龐大電動車隊，初步於2022年底向特斯拉（Tesla）（美：TSLA）訂購多達10萬部電動車，並於2022年公布計劃在5年間分別向通用汽車及Polestar購買多達17.5萬部及6.5萬部電動車，單是向3家公司採購量已達34萬部。

不過，電動車市場需求遜預期、維修成本高昂，加上Tesla電動車減價，增加公司為車隊的折舊提撥，去年第四季折舊開支計提2.45億美元，錄得自新冠疫情後最大季度虧蝕。

公司至去年12月已出售2萬部電動車，佔電動車隊規模三分之一。面對電動車巿場不明朗，英國《金融時報》指赫茲已暫停今年向Polestar購買電動車的計劃。