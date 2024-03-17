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薛偉傑：智能指環市場「爆冷」彈起 Ultrahuman產品抵港

【明報專訊】正所謂「瘦田無人耕，耕開有人爭」，自從Oura幾年前推出智能指環，以黑馬姿態冒起，產品賣到299美元或349美元之外，還可以收取5.99美元的月費之後，其他公司亦心動效法。

三星MWC展示Galaxy Ring原型

三星在2月底的世界流動通訊大會（MWC），展示了Galaxy Ring的原型，可以記錄日常活動，包括步數、運動、血氧、體溫和經期追蹤等，並設有新的睡眠追蹤功能，有傳將於7月份推出。

但三星Galaxy Ring尚未量產，Ultrahuman已經推出了Ring AIR，更被引入香港，在TechLife by FORTRESS銷售。代理商LRT表示，相對於智能手表，智能指環的優點是更輕更小，佩戴起來更加「無感」。以Ultrahuman Ring AIR來說，重2.4至3.6克，比Oura Ring的4至6克還要輕。

此外，它的人工智能演算法設計得很細緻，除了時刻監察用戶的各種新陳代謝數據，為用戶的運動和睡眠評分之外，還會提供不少建議。

例如，它會建議用戶在哪個時段出外曬一下太陽，又提供一個個人化的「刺激物許可窗口」，提醒用戶，在睡眠之前幾小時內，不要喝各種提神飲料。這些數字除了和飲品有關之外，還和用戶的新陳代謝數據有關，但用戶需要佩戴兩星期或以上，數據才會精準。Ultrahuman Ring AIR的售價為2798港元，但無月費。

明報記者 薛偉傑

[薛偉傑 行銷新意思]