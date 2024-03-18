預測日本結束YCC 下月棄負利率

零息續撐經濟 倡偏高配置日股

范卓雲提到雖然日央加息脫離負利率政策，但相較環球經濟體的貨幣政策而言仍屬「超寬鬆」，料零息政策可繼續支持其經濟增長，不會對日股造成打擊。

上周日本最大工會聯合會Rengo， 其屬下工會爭取到平均5.28%的總薪酬加幅，高於去年3.8%的加幅。

對此，范卓雲表示，過去數十年日本工資均無錄得增幅，而去年其工會加薪3.8%為日本第一年脫離通縮，而今年其加薪幅度高於去年，意味着日本居民收入將進一步上升，料可加強日本消費者的信心、公司議價能力，以及其企業營運的信心，而外界亦對日本通脹及經濟改善的預期亦重新建立。

范卓雲表示，日股上周見技術上整固，日經225指數由40,000點關口回落至38,500點左右，因受日圓由150水平漲至146水平影響，但認為其反而為投資者提供買入機會。

年底日圓或溫和升值至136

范卓雲預料今年底日圓將溫和升值至136元左右，但其相對歷史水平而言亦屬較低，料不會損害日本出口的競爭力。而匯豐私銀今年看好日本銀行、半導體設備、個人消費和自動化行業，建議投資者可對日股配置偏高比重。