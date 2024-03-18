騰訊上季經調整純利料升41%

大摩：網遊收入增長將放緩

摩根士丹利預計，騰訊上季收入按年升8%，其中網絡遊戲收入增長將放緩至按年升1%；經調整經營盈利按年升32%。該行提到，網遊收入放緩主要受高基數所影響，由於視頻號需求強勁，帶動廣告業務收入增長依然強勁，按年升18%，而金融科技及企業服務業務收入增長將為16%。

大摩預期，市場將集中關注集團的收入動能，即手遊《元夢之星》及多人線上戰鬥競技場遊戲（MOBA）去年12月流水表現，以衡量今年遊戲收入重新加速的動力。該行續稱，《元夢之星》自去年12月15日推出以來下載量已是第一位，流水計亦排行第四，相信在集團14億元生態系統計劃及多元化IP合作支持下，有信心該遊戲可持續發展，未來亦即將推出《極品飛車》及手機版《無畏契約》，給予騰訊「增持」評級，目標價430港元。

摩根大通預期，去年第四季集團遊戲業務按年升2%，較第三季增長7%有所放緩，主要受《元夢之星》推出時間稍遲，對期內收入貢獻微薄，加上去年同期基數較高。由於《元夢之星》是一款高日活躍用戶（DAU）及低ARPU（每用戶平均收入）遊戲，隨着集團加強營銷，相信營運開支將呈現上升趨勢，期待《夢幻之星》成為另一款常青遊戲，料今年騰訊遊戲組合將帶來可觀的收入貢獻。

該行認為，騰訊上季業務將普遍合乎預期，管理層對遊戲行業前景，以及今年遊戲發布時間或成為股價催化劑，給予集團「增持」評級，目標價為440港元。

大和指出，去年第一季起現金遊戲銷售強勁收入將於上季減退，加上《元夢之星》的收入將在今年首季反映，因此將上季遊戲收入增長由原來的5%下調至1.9%，總收入按年增長9.5%至1588億元。該行認為，騰訊今年將強調視頻號的變現，去年視頻號電商GMV按年增長近3倍，較其他同業相比，GMV及變現仍有較大差距。