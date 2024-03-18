moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

騰訊上季經調整純利料升41%

標籤：經濟

【明報專訊】股王騰訊（0700）於本周三（20日）公布上季業績，市場將關注遊戲業務以及行業規管情况。綜合彭博預測，期內收入按年升8.6%至1574.24億元（人民幣，下同）；經調整純利為419.73億元，按年升41.1%。

大摩：網遊收入增長將放緩

摩根士丹利預計，騰訊上季收入按年升8%，其中網絡遊戲收入增長將放緩至按年升1%；經調整經營盈利按年升32%。該行提到，網遊收入放緩主要受高基數所影響，由於視頻號需求強勁，帶動廣告業務收入增長依然強勁，按年升18%，而金融科技及企業服務業務收入增長將為16%。

大摩預期，市場將集中關注集團的收入動能，即手遊《元夢之星》及多人線上戰鬥競技場遊戲（MOBA）去年12月流水表現，以衡量今年遊戲收入重新加速的動力。該行續稱，《元夢之星》自去年12月15日推出以來下載量已是第一位，流水計亦排行第四，相信在集團14億元生態系統計劃及多元化IP合作支持下，有信心該遊戲可持續發展，未來亦即將推出《極品飛車》及手機版《無畏契約》，給予騰訊「增持」評級，目標價430港元。

摩根大通預期，去年第四季集團遊戲業務按年升2%，較第三季增長7%有所放緩，主要受《元夢之星》推出時間稍遲，對期內收入貢獻微薄，加上去年同期基數較高。由於《元夢之星》是一款高日活躍用戶（DAU）及低ARPU（每用戶平均收入）遊戲，隨着集團加強營銷，相信營運開支將呈現上升趨勢，期待《夢幻之星》成為另一款常青遊戲，料今年騰訊遊戲組合將帶來可觀的收入貢獻。

該行認為，騰訊上季業務將普遍合乎預期，管理層對遊戲行業前景，以及今年遊戲發布時間或成為股價催化劑，給予集團「增持」評級，目標價為440港元。

大和指出，去年第一季起現金遊戲銷售強勁收入將於上季減退，加上《元夢之星》的收入將在今年首季反映，因此將上季遊戲收入增長由原來的5%下調至1.9%，總收入按年增長9.5%至1588億元。該行認為，騰訊今年將強調視頻號的變現，去年視頻號電商GMV按年增長近3倍，較其他同業相比，GMV及變現仍有較大差距。