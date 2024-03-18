東利多：「譚仔」合理擴張 持續推新產品

【明報專訊】譚仔國際（2217）母公司東利多（日：3397）執行董事及首席營銷官南雲克明在接受本報訪問時表示，旗下「譚仔」（指「譚仔」及「三哥」）相對於東利多其他品牌最獨特的魅力，在於客人可以自己選擇多種食材及湯底以享受自己喜歡的味道。至於未來是否會擴張譚仔至全球更多地方，南雲克明稱會與不同地區熟悉當地社會文化的本地合作方保持緊密溝通，在商議之後合理擴張品牌。
南雲克明稱集團營銷一直强調「KANDŌ 」（日文：「感動」讀音），即有感覺和令人感動，2017年收購譚仔亦是因為這個品牌已有「KANDŌ」，並無計劃更改譚仔的營銷手法，且一直有持續推出新產品令客人有衝動去店內不斷消費。
包括譚仔在內，東利多旗下共有20個餐飲品牌，多為自己推出的原創品牌。其中，丸龜製麵是品牌代表之一，在日本享有極高知名度。丸龜製麵全球共有1100家門店，日本就有840家。南雲克明表示，丸龜是匹配集團核心「KANDŌ」的代表，主要表現在「顧客體驗」與「員工體驗」兩方面：日本的丸龜製麵特別推出「手工烏冬麵製作教室」，使得顧客在親自製作烏冬的過程中體驗到「KANDŌ」，並享受與親人朋友互動的快樂；而在員工體驗方面，丸龜製麵設有「製麵匠人」機制，即製麵師傅需要通過考試測評才能夠逐步升級，令員工有目標且有職業滿足感。 目前丸龜的員工流失率只是行業的1/10，且3年間製麵匠人數量增加了4倍。香港現有10間丸龜製麵，南雲克明稱或會於未來將日本的活動及「製麵匠人」機制推廣來香港，但暫未有具體計劃。
南雲克明總結稱，成功的營銷來源於「差異化（獨特性）」和迅速執行，需要明確目標並快速落地，而非照搬經驗。對於東利多來說，會繼續延續集團的「KANDŌ」獨特性，雖然店舖之後的運營管理部分集團已經加入許多AI（人工智能）或大數據處理技術去提高辦公效率，但在店舖體驗方面，集團仍會繼續保持用人手去製作。