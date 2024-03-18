東利多：「譚仔」合理擴張 持續推新產品

南雲克明稱集團營銷一直强調「KANDŌ 」（日文：「感動」讀音），即有感覺和令人感動，2017年收購譚仔亦是因為這個品牌已有「KANDŌ」，並無計劃更改譚仔的營銷手法，且一直有持續推出新產品令客人有衝動去店內不斷消費。

或將「製麵匠人」機制來港推廣

包括譚仔在內，東利多旗下共有20個餐飲品牌，多為自己推出的原創品牌。其中，丸龜製麵是品牌代表之一，在日本享有極高知名度。丸龜製麵全球共有1100家門店，日本就有840家。南雲克明表示，丸龜是匹配集團核心「KANDŌ」的代表，主要表現在「顧客體驗」與「員工體驗」兩方面：日本的丸龜製麵特別推出「手工烏冬麵製作教室」，使得顧客在親自製作烏冬的過程中體驗到「KANDŌ」，並享受與親人朋友互動的快樂；而在員工體驗方面，丸龜製麵設有「製麵匠人」機制，即製麵師傅需要通過考試測評才能夠逐步升級，令員工有目標且有職業滿足感。 目前丸龜的員工流失率只是行業的1/10，且3年間製麵匠人數量增加了4倍。香港現有10間丸龜製麵，南雲克明稱或會於未來將日本的活動及「製麵匠人」機制推廣來香港，但暫未有具體計劃。

加入AI增效率 續人手製作

南雲克明總結稱，成功的營銷來源於「差異化（獨特性）」和迅速執行，需要明確目標並快速落地，而非照搬經驗。對於東利多來說，會繼續延續集團的「KANDŌ」獨特性，雖然店舖之後的運營管理部分集團已經加入許多AI（人工智能）或大數據處理技術去提高辦公效率，但在店舖體驗方面，集團仍會繼續保持用人手去製作。