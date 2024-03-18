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The Bees曾錦強：廣告業續增長 市場呈碎片化

標籤：經濟

【明報專訊】香港廣告市場儘管經歷3年疫情，但資深廣告界人士、The Bees創辦人兼行政總裁曾錦強接受本報訪問時稱，市場至今仍持續增長，但愈來愈難出現單一媒體、單一種類媒體佔大份額。他相信傳統媒體要尋求更多外判內容或轉型，他亦在早年創業自組公司，招徠更多年輕人入行及創業，既提升對市場的觸覺，亦靈活地組合新服務方案配合市場需求。

單一媒體難獨大 尋求外判內容

曾錦強上周出席「亞洲品牌及營銷論壇及亞洲電子商貿論壇」後受訪時指出，香港廣告市場在疫下仍有增長，到疫後他的客戶廣告投放亦比疫情前高。因應互聯網出現，市場亦湧現如Deliveroo等新客戶投入市場。不過他指隨着更多新媒介湧現，「廣告市場可用板斧多了，雖然市場呈碎片化，卻可帶動銷售效力並見到即時反應。」例如過往單是電視廣播（0511）（TVB）便佔廣告市場五成份額便已不再，單一媒體最多佔比約30%，因此只於電視台或港鐵站落廣告的效力變成事倍工半，消費者記得廣告的機會降低了，再難有經典廣告片段。

在這個形勢下他估計電視台不能只顧自製內容，而是要尋求外判內容。報館規模縮減同時亦要開發多媒體，配合市務推廣活動生存。廣告業界面對的挑戰，在於對消費者的了解，並要掌握新工具及新廣告模式，同時要抱着好奇心及敏銳觀察力去開發專案，不能默守播片硬銷。他以星展銀行推廣中小企服務為例說，便藉「Reborn」概念搞展覽，由中小企講出過往面對失敗的情况，讓觀眾看後選出其中一家企業配合銀行的資源重新。

中小微企形成規模效應生態圈

有別過往任職統領員工達300人的大公司，曾錦強稱他創業後公司旗下多了1至20人組建的中小微企，聚集數目達29間，形成規模效應及生態圈。尤其科技發展日新月異：「公司不用龐大團隊，便可對市場的變化更敏感。」儘管旗下公司業務或重疊，但是可以互補，亦可各自組合組建服務。不少中小微企創業人更是他公司員工，並成為拍檔，當中最少有6個案例，對他來說最大得着是延長了他的廣告職業生涯，影響力亦比過往更大。