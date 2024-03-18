阿聯酋航空SkyCargo 擬增每周來港貨運航班

明報記者 黃志偉

規劃及機隊管理資深副總裁Nadeem Sultan稱，目前公司營運14架貨機，預計在2030年前貨機機隊將翻倍增長。他指出，訂購機隊中新改裝的波音777客機改貨機，載貨體積實際上比目前機隊中的777貨機增加約30%。該公司現時每周從香港運送約4000噸貨物。Nadeem Sultan又表示，隨着公司機隊擴大，預計將增加前往香港的貨運機航班，甚至超過目前的每周36班，「現在中東本身已經成為一個非常大的市場。我們有很多來自華南貨物運往中東的迪拜、沙特和科威特等地的目的地貨物，這是近年來出現的新現象。」

兩大衡量表現營運指標達99％

貨運追求準時和速度，Ravishankar Mirle稱公司有兩大營運指標衡量表現，包括是「按預訂計劃運送」（flown as booked）和「按承諾交付」（deliver as promised），「很自豪地說我們該兩個指標高達99％。」另外，他稱公司在大多數市場上覆蓋了一線城市及二三線城市，這對於管理供應鏈的客戶而言非常重要，尤其電子商貿，「例如你訂購了一雙鞋子，你只有五天的等待時間，我們必須在五天內將貨物送到，否則消費者可能會取消訂單。」

港欠足夠人力 或關注其他機場

不過，人手短缺或阻礙貨運，尤其是貨運高峰季節如10月至2月，「公司有很多額外航班的請求，惟香港未有足夠人力來處理這些額外工作。」他稱香港市場非常重要，但同時會關注其他機場以滿足客戶需求，「如果在港增長受限，無法增加航班，我們或不得不在未來考慮澳門或其他機場。」近年廣州白雲、深圳寶安機場等積極發展貨運，他認為這些地區機場或於未來可超越香港，但本港因實行「開放天空」（open skies），在航權具有優勢，較多國際航空公司能靈活地增加運力，反而內地情况較複雜。他提到，公司會與中國民用航空局（CAAC）保持聯繫，冀增加更多進入中國的機會。

展望未來貨運，Nadeem Sultan指出，今年全球貨運市場預計將增長1至3%，「如果市場增長1%，公司貨運業務或看到2%至3%的增長」；又稱：「無論中國在短期內發生什麼情况，其經濟放緩並不意味着歐洲或美國的消費者會開始減少消費，他們仍然會在線購物。」

疫情間貨運收益率因供需失衡而高企，Nadeem Sultan認為即使疫情後貨運收益會有所下降，但因現有貨運力無法應對大量貨物的快速增長，故預計運力壓力將確保貨運收益率的維持，甚至進一步增加，「就像現在的3月，從貨運量來看，3月的總運量幾乎與去年11月和12月的峰值相當，所以2024年的開局非常強勁。」