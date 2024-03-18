貝達倡放寬生科企納港股通 助港吸更多北水活躍市場

現時納入港股通，門檻為市值50億元或以上的恒生小型股指數成分股。丁列明稱，小型在港上市的內地創新醫藥企業被剔出港股通後，股價缺乏內地資金支持，令其市值進一步下跌，公司難以通過二級市場融資獲得研發及營運資金。當它們就新藥與外國公司進行「專利授權」談判，將海外商業化收益授予大型製藥公司時，內企便可能因資金缺乏被迫接受以低價出售研發成果，削弱內地藥企在全球的競爭力。

稱專利較市值更具指標

市值較低的股票往往波動較大，對於下調市值要求至10億元，會否削弱對內地投資者保護，丁列明指出，美股市場有大量具有創新技術，甚至有諾貝爾獎得獎者的生物科技公司，僅有數億美元市值，因此市值並非體現生科公司研發能力的核心指標。專利是生科企業最核心的資產，內地創新藥品正處於從內地銷售，轉向從全球獲得收入的時期，因此全球專利數量等量化指標，會較市值更具參考性。

丁認為目前港股通納入準則是「唯市值論」，但處研發階段的公司，股價升跌核心是研究項目的進展，大型市值公司也會因項目失敗而股價大跌，故以市值為門檻不符生物科技行業的規律，無法起保護中小投資者的初衷。

盼剔出港股通獲12個月緩衝

丁列明亦提議，一旦股票被剔出港股通， 可給予12個月緩衝期，內地投資者仍可自由買賣，相對現行內地投資者只能經港股通賣出而不能買入。他認為，做法給予內地投資者低位買入機會，避免港股通變動生效後，因內地資金集中減持而造成股價大跌，亦避免一旦公司創新藥品上市帶動股價上升，內地投資者會失去投資機會。公司若已充分披露臨牀數據、在研產品批准等業務里程碑節點，將有助投資者作出符合自身風險偏好的決定。