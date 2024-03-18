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兩港商與NAMI合作 擬應用於電子產品電動車

【明報專訊】納米及先進材料研發院（NAMI）高級技術經理路勝博透露，NAMI研究「準固態鋰金屬電池」，最初完全是自己團隊的構思和決定，但沒多久，就吸引到兩間港資公司成為贊助商或合作伙伴。

據悉，這兩間公司在內地都擁有自己的廠房，分別計劃將NAMI的有關技術，應用來生產適用於消費電子產品的電池，以及生產適用於電動汽車的電池。其中，前者更已經和NAMI簽訂了技術授權協議，並開始進入技術轉移階段。但由於NAMI的實驗室設備較小型，暫時還未能造出應用於電動汽車的原型，所以和後者的合作進度相對較慢。

路勝博認為，一些較高功率的小家電，可望受惠於這種「準固態鋰金屬電池」，而改用充電設計。以電風筒為例，因為其功率和耗電較高，現時大部分產品都需要插濕電來使用，只有很少產品採用充電設計。但當「準固態鋰金屬電池」量產之後，相信將會有較多電風筒改用充電設計。

另外，一些物聯網設備，亦可望受惠於「準固態鋰金屬電池」的能量密度較高，延長更換電池的周期，從而節省維護的人力和成本。由於「準固態鋰金屬電池」的重量能量密度，預料可以在2025至2026年間達到500Wh/kg，所以應用到小型電動貨車或者電動小巴，也是有可能的。

根據媒體報道，由2000年起，日本公司在固態電池技術方面累積申請了大量專利，數目遠遠多過其他國家。內地業內人士擔心，日本構築的這種專利圍牆，可能會對內地研發固態電池構成不少的限制。但路勝博強調，「準固態鋰金屬電池」乃採用截然不同的設計，可以完全避開日本公司的專利，毋須擔心上述問題。而且，NAMI已經就電解質「原位聚合」、鋰金屬負極的三維骨架結構等設計，在美國和內地申請了一系列專利。

[新經濟新天地]