舊樓大維修 業主要警惕圍標行為

收租的物業已有60年樓齡，6層高，是一梯兩伙的唐樓，最近要進行大維修，鄰近的大廈卻爆出維修費每戶竟要30萬元，有圍標的嫌疑，擔心自己亦要承擔大額維修費，應如何防止？

筆者回覆：

隨着物業市場下跌，退休人士尤其重視保本，若維修費用過高，影響現金流，便會令支出失預算。強制驗樓計劃規定樓齡達30年或以上的私人樓宇業主，須每10年進行一次大型維修工程，但同時亦為一些人提供了圍標的機會。

圍標是指在投標過程中，兩個或以上的投標者秘密協議，同意不互相競爭以獲得特定項目。他們可能約定由其中一方中標，從而操控競爭結果，通過人為操縱投標報價。無論圍標發起人還是陪標人，都會被視為犯罪行為。

為了打擊圍標行為，市建局推出了「招標妥」服務，旨在為業主組織樓宇維修工程提供技術支援和工程估算，同時透過電子招標平台協助業主進行工程顧問和合資格工程承建商的招標程序。這一服務的目標是創造一個更公平、公正的招標環境，讓業主獲得更具競爭力的報價。

此外，市建局的「樓宇復修平台」網站提供了參考資料，包括曾參加樓宇復修計劃的大廈工程總金額和主要復修工程項目。這些資料是根據市場價格編制的，但需注意這些費用是根據實際工程金額紀錄而未經調整。以戴女士提供的資料，近似樓齡、層數的舊樓每戶攤分在10萬元內，除非另有一些複雜工程要同時進行。

防招標欺詐有方法

在進行工程招標時，小業主可採取嚴謹的措施來防止合謀圍標行為。以下的方法有助防止招標時發生欺詐：

首先，注意可疑標書的特徵，如使用相同字眼、筆跡、格式等。還要留意標書中的錯誤，例如拼寫錯誤或計算錯誤。

其次，聘請獨立顧問評估工程預算，確保其公正性和準確性。同時，擴大招標邀請範圍、公開招標廣告並邀請信譽良好的承建商參與招標。

此外，監察投標者的行為模式，特別是突然撤回標書、頻繁參與投標等可疑行為。同時，確保招標程序的公平和透明，避免合謀圍標行為。

最後，聘請專業顧問或監察人員監察工程進度，確保工程按照合約要求進展，直至驗收合格。

透過這些方法，業主可以更有效地揪出標書欺詐行為，確保招標程序的公正性和工程的順利進行。

如果發現可疑的圍標行為，小業主應保留並記錄所有與招標相關的文件和對話內容，並向競爭事務委員會或香港警務處「復安居計劃」舉報。

陳智鑾 信達興業董事物業理財專家

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