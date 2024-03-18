袁國守：復活長假前買旅遊概念股

香港雖精彩，但畢竟是彈丸之地，故每逢長假大批港人出門遊行。據入境處數字，今年農曆新年長假期（2月8日至11日），4日內約有300萬人次經海、陸、空管制站進出香港，當中出境有逾100萬人次，可見香港人如何熱中外遊，航空、酒店、旅行社、旅遊平台及濠賭股直接得益，在復活節假期前後，有機會借勢走高，不妨擇肥而噬。

東瀛遊受惠「返鄉下」熱潮

國泰當然是正路之選，因去年扭虧及恢復派息，獲大行唱好，惟升勢頗急，上周曾飈至9.35元，創52周新高，14天RSI漲至近80水平後，股價隨之回吐，先看能否企穩8.6元再作部署。中長線去看，國泰有望進一步受惠客運業務復蘇，其一原因是該公司疫情前提供的好些直航來回航線，例如香港飛往米蘭、羅馬、巴塞隆拿及達拉斯等，至今尚未恢復，一旦日後復航，相信有助提升客運收益。摩通預料，國泰到2025年第一季運力將全面恢復到疫情前水平，今年將繼續保持強勁的盈利能力，重申其「增持」評級，目標價11.2元。

若「扒冷」，則可吼本周三（20日）派成績表的東瀛遊（6882），一來公司主打遊日旅行團，定能受惠即將來臨復活節港人「返鄉下」（遊日）熱潮；二來早前發盈喜，預計去年回復盈利，刺激股價裂口抽升，從0.56至0.59元上移至0.64至0.67元區間，博整固後續爆上，但要留心成交較稀疏。

旅遊ETF可揀PEJ 年初迄今升近7%

放眼全球，旅遊概念股眾多，酒店股如有Marriott International（美：MAR），住宿平台有Airbnb（美：ABNB），若想捕捉整個旅遊業復蘇趨勢，亦有多隻旅遊ETFs可選擇，當中歷史較悠久的Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF（美：PEJ）不妨多望兩眼，追蹤的股份除包括Marriott及Airbnb之外，還有廣為旅人熟悉的TripAdvisor（美：TRIP）及Expedia（美：EXPE）等，而開支比率為0.58%，在同類ETFs中算偏低，回報方面，年初迄今升6.6%。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[袁國守 投資心戰室]