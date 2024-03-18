moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

袁國守：復活長假前買旅遊概念股

【明報專訊】上期曾淵滄教授推介的國泰航空（0293），因業績勝預期「起飛」，而一連4日的復活節長假期下周五（29日）開始，其他受惠旅遊業復蘇的股份亦有得諗。除了宗教意義外，在許多西方國家，復活節長假期還代表嚴冬過去，春回大地，不少家庭會在此期間外遊，所以國際知名旅遊概念股也值得留意。

香港雖精彩，但畢竟是彈丸之地，故每逢長假大批港人出門遊行。據入境處數字，今年農曆新年長假期（2月8日至11日），4日內約有300萬人次經海、陸、空管制站進出香港，當中出境有逾100萬人次，可見香港人如何熱中外遊，航空、酒店、旅行社、旅遊平台及濠賭股直接得益，在復活節假期前後，有機會借勢走高，不妨擇肥而噬。

東瀛遊受惠「返鄉下」熱潮

國泰當然是正路之選，因去年扭虧及恢復派息，獲大行唱好，惟升勢頗急，上周曾飈至9.35元，創52周新高，14天RSI漲至近80水平後，股價隨之回吐，先看能否企穩8.6元再作部署。中長線去看，國泰有望進一步受惠客運業務復蘇，其一原因是該公司疫情前提供的好些直航來回航線，例如香港飛往米蘭、羅馬、巴塞隆拿及達拉斯等，至今尚未恢復，一旦日後復航，相信有助提升客運收益。摩通預料，國泰到2025年第一季運力將全面恢復到疫情前水平，今年將繼續保持強勁的盈利能力，重申其「增持」評級，目標價11.2元。

若「扒冷」，則可吼本周三（20日）派成績表的東瀛遊（6882），一來公司主打遊日旅行團，定能受惠即將來臨復活節港人「返鄉下」（遊日）熱潮；二來早前發盈喜，預計去年回復盈利，刺激股價裂口抽升，從0.56至0.59元上移至0.64至0.67元區間，博整固後續爆上，但要留心成交較稀疏。

旅遊ETF可揀PEJ 年初迄今升近7%

放眼全球，旅遊概念股眾多，酒店股如有Marriott International（美：MAR），住宿平台有Airbnb（美：ABNB），若想捕捉整個旅遊業復蘇趨勢，亦有多隻旅遊ETFs可選擇，當中歷史較悠久的Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF（美：PEJ）不妨多望兩眼，追蹤的股份除包括Marriott及Airbnb之外，還有廣為旅人熟悉的TripAdvisor（美：TRIP）及Expedia（美：EXPE）等，而開支比率為0.58%，在同類ETFs中算偏低，回報方面，年初迄今升6.6%。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[袁國守 投資心戰室]