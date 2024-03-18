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許健生：國家科技經濟展望

【明報專訊】本月初在第十四屆全國人民代表大會第二次會議上，國務院總理李强宣讀《政府工作報告》，勾勒出國家在科技和經濟領域的發展方向，強調創新驅動、擴大需求和開放合作。筆者綜合了有關數字經濟政策措施對國家未來發展的影響。

一、大力推進現代化產業體系建設：（1）優化產業供應鏈，國家將實施製造業技術改造升級工程，培育先進製造業集群，並推動傳統產業轉型升級。這將有助於提升產業鏈韌性，降低對進口依賴。（2）培育新興和未來產業，國家將制定未來產業發展規劃，開闢量子技術、生命科學等新賽道。這將為經濟增長創造新的動能，並提升國家在全球產業競爭中的地位。

推進數字經濟 提升核心技術能力

（3）深入推進數字經濟，政策將支持數字產業化和產業數字化，促進數字技術與實體經濟深度融合。這將加速產業轉型，提升企業生產力，數位經濟方面之具體政策措施如下：制定支持數字經濟高品質發展政策，為數字經濟發展提供政策指引及支持；積極推進數字產業化及產業數字化，促進數字技術與實體經濟深度融合；深化大數據、人工智慧等研發應用，提升數字經濟核心技術能力；開展「人工智慧+」行動，有序賦能重點領域，加速重塑產業生態；打造具備國際競爭力的數字產業集群，培育數字經濟龍頭企業；實施製造業數字化轉型行動，加快工業網路規模化應用，推進服務業數字化；建設智慧城市、數字鄉村，提升數字經濟在社會治理及民生服務中的應用；深入開展中小企業數字化賦能專項行動，協助中小企業提升數字化水平；支持平台企業於促進創新、增加就業、國際競爭中大顯身手，發揮平台經濟在數字經濟發展中的作用；健全數據基礎制度，大力推動數據開發開放及流通使用；適度超前建設數字基礎設施，加快形成全國一體化算力體系，培育算力產業生態；推進數字政府建設，提升政府數字化治理能力及服務水平；持續推進數據跨境流動試點，積極參與制定國際數字治理規則。上述政策措施旨在促進數字經濟之發展，提升產業競爭力，並改善人民生活品質。

發展數字教育 為科創培育人才

二、深入實施科教興國戰略：政府將大力發展數字教育，提高人才培養質量，為科技創新提供堅實的人才基礎。

三、着力擴大國內需求：（1）促進消費穩定增長，政策將培育新型消費，鼓勵智能家居、文娛旅遊等新消費點的發展，並穩定傳統消費。這將提振內需，拉動經濟增長。（2）積極擴大有效投資，政府將發揮投資帶動作用，重點支持科技創新、新型基礎設施和節能減排。這將擴大投資規模，創造就業機會，並改善經濟結構。

促進跨境電商發展 擴大出口吸外資

四、擴大高水平對外開放：（1）推動外貿質量提升，國家將促進跨境電商等新業態發展，並出台服務貿易、數字貿易創新發展政策。這將有助於擴大出口，提升外貿競爭力。（2）加大吸引外資力度，政府將放寬電信、醫療等服務業市場准入，並解決數據跨境流動等問題。這將吸引更多外資流入，促進產業升級。（3）推進「一帶一路」建設，國家將深化數字、綠色等領域合作，並積極參與全球治理。這將擴大中國在國際市場中的影響力，提升經濟發展空間。

五、加強重點領域安全能力建設：政府將提高網絡、數據等安全保障能力，確保經濟發展的穩定性。

促進文化數字化 提升生活品質

六、推進城鄉融合和區域協調：國家將打造宜居、智慧、韌性城市，並優化區域經濟佈局。這將促進城鄉協調發展，提升區域經濟競爭力。

七，切實保障和改善民生：政府將深入推進文化數字化戰略，完善網絡綜合治理，並加強和創新社會治理。這將提升人民生活品質，促進社會和諧穩定。

八、全面提高行政效能：政府將加快數字政府建設，提升行政效能。這將簡化行政程序，提高政府服務質量。

新措施將促進經濟結構轉型升級

2024年是充滿挑戰的一年，受地緣政治影響，國家在前沿科技發展必遭拖後腿。國家科技經濟政策強調創新驅動、擴大需求和開放合作，旨在提升產業競爭力、拉動內需增長和擴大國際合作。筆者認為這些措施將為經濟發展注入新的動能，促進經濟結構轉型升級，並提升國家在全球經濟中的地位。

香港電腦商會前主席及WebX產業聯盟召集人

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[許健生 前沿科技]