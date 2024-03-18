陳正犖：美日央行左右本周大局

美國最新的消費物價指數升幅及生產者通脹均超出預期，加上首次申領失業救濟人數下跌，投資者近日再次猜測美聯儲不急於減息，美國政府債券收益率上周觸及1個月高位，美匯指數回升。如果美匯指數突破50天移動均線103.5，可能再上試104.6。

美元兌日圓或測試支持位

日本央行面臨的壓力愈來愈大，如果結束負利率政策，將會是自2007年以來首次加息。日本「春鬥」薪資談判顯示，多家企業已接受當地最大工會提出加薪5.85%的要求，即加薪幅度自1993年以來首次突破5%大關。這一事態發展為日本央行潛在加息奠定基礎，在今次政策會議上或採取較鷹派立場，美元兌日圓或將測試其支持位144.40。

另外近日部分黃金投資者鎖定利潤，現貨金價技術走勢超買，我們預計或測試每盎司2090美元的支持位。歐洲央行管理委員會成員Stournaras建議央行應在8月暑假前減息兩次，並在年底前再減兩次，鴿派言論為歐元帶來了壓力，可能在接下來幾個交易日測試1.08。

渣打香港財富管理高級投資策略師

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[陳正犖 匯市前瞻]