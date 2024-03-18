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袁國守：騰訊周三放榜 料業績中規中矩

【明報專訊】港股上周曾攻下17,000點大關，於上周三（13日）升見17,214點，突破1月2日高位17,135點，技術派認為，該水平為重要阻力位，因不單是下跌浪的最後一個浪頂，亦是大型頭肩底的頸線，若成功突破，有望形成中型升浪。

可是，大市鮮會「一帆風順」，恒指突破重要阻力位後即回吐，再度失守17,000點，上周五收報16,720點，幸全周計，進帳366點或2.2%；若能守穩100天線（約16,620點），資金進一步流入追落後，有望繼續試頂，首個目標看17,400點。

展望本周，「股王」騰訊（0700）將於周三（20日）公布全年業績，放榜前股價表現跑輸大市，或預視業績中規中矩，未必對大市起刺激作用。外圍方面，多國央行將舉行政策會議，美國聯儲局和日本央行的一舉一動，料最受市場注視，美國2月通脹高過預期，本周減息機會近零，目前市場更關心的是聯儲局會否延遲減息時間表。

日本方面，今年「春鬥」加薪幅度是自1993年以來首次突破5%，意味央行面對加息壓力愈來愈大，日圓兌美元或先測試146.7。

明報經濟投資理財副採訪主任

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[袁國守 主編的話]