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陳永傑：美日股市升 各地樓市追落後

標籤：陳永傑

【明報專訊】去年投資賺錢並非容易，假如站錯邊，不但沒有投資成果，甚至要損手離場。但投資者若有世界觀，得益匪淺，例如投資了美國納指，回報超過40%之多。筆者相信世界各地樓市雖然去年升幅不及股市，但美國一旦減息，各地樓市將會緊隨美樓市追落後。去年各種投資工具成績好壞不一，能夠選中賺錢的投資工具，並不容易，假如買入了輸錢的投資工具，可以輸得甚慘。筆者建議投資者今年加深研究各種投資工具，揚長避短，減少輸錢可能性。

一般投資工具之中，美股全年升幅顯著。代表科技股的納指勁升逾43%，創出3年來最好表現。標普500指數去年累計上升逾24%，道指上揚近14%，同是兩年來最大升幅。

日本股市去年鹹魚大翻身，全年上揚逾28%。意大利股市去年累計上升近28%，跑贏歐洲區內其他股市。德法股市扭轉前年弱勢，去年分別累計升逾20%及逾16.5%。

美國減息存在可能性，令美元匯價回軟，金價乘勢而上。紐約期金去年累計升約13.5%，扭轉前兩年跌勢，並創出3年來最大升幅。單計第四季勁升11%。近幾年因俄烏衝突、新冠疫情及加息影響，美國樓市有輕微跌幅，但未幾發覺美國有可能停止加息，美樓市經已展現強勢，呈現步步進逼的反彈。

市場預計，今年年中有機會減息，美國住宅樓價急不及待，去年10月繼續再破頂，儘管是些微增幅，仍再創高峰。

去年美樓市按年升逾9%，單是去年12月微升0.19%，反映樓市依然是世界上理想投資工具之一，筆者預期各地樓市將呈現追落後反彈。

中原地產亞太區住宅部總裁

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[陳永傑]