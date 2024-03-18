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廖偉強：「撤辣」如打折 買家伺機入市

標籤：廖偉強

【明報專訊】「撤辣」後至今，樓市轉熱，成交量急升，尤其是一手市場情况更明顯。筆者預期，本月新盤成交量有機會突破4000宗。箇中原因除了是市場信心驟增之外，很多買家的入市成本大減亦十分重要。尤其是一批非香港永久性居民買家。他們以前要交的辣稅，最高時達樓價三成，現在不只減半，而是大幅降至與一般本地買家一樣，對他們來說，來港購買物業的成本，就好像突然有了非常大的折扣。

這些非香港永久性居民買家，當然是以內地人為主，他們願意花錢投資在香港樓市，之前只是等待時機。所以，當「撤辣」後，新盤市場就湧現大批所謂的「西餅客」，即一次過大手購入不同類別樓盤的買家。內地社交媒體小紅書亦推波助瀾，介紹香港「撤辣」後，樓市的熾熱程度及入手攻略等，勾起不少內地人在香港買樓的興趣。

今次「撤辣」後，交投強勁反彈，為地產代理帶來了做生意的大時代；市場上幾乎任何類別的買家，都有興趣在短期內入市。首先，有剛性需求的用家，眼見目前樓價已回調了約兩成半，加上銀行放寬按揭成數，亦同步減免壓力測試，自然願意加快步伐。炒家或投資者也信心增加，開始躍動起來。

過去幾年，地產代理經營都是艱辛又具挑戰性，僧多粥少的局面日益惡化，站不穩就很快被淘汰。到今天，市場上突然多了大批買家，機會處處。「久旱逢甘露」的代理們，相信要好好把握機會。畢竟，在這風起雲湧的大時代中，往往「人算不如天算」，市况會隨着政府的政策、息口走勢和經濟步伐等隨時變化，代理需要有「好天斬埋落雨柴」的心態。

利嘉閣地產總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[廖偉強]