馬泰陽：「撤辣」添信心 把握入市時機

此外，大量全新盤，以至貨尾盤陸續推優惠及貼市價出擊應市，帶動3月份一手交投急增。

發展商加緊推售新盤步伐，如位於牛頭角泰峰於剛過去周日發售首批單位，將軍澳日出康城的SEASONS PLACE日前開價，位於旺角利奧坊‧首隅、位於黃竹坑站上蓋的BLUE COAST等一手新盤亦陸續登場，帶動樓市氣氛進一步轉活。二手方面，綜合本行前線分行資料，全港35個大型屋苑過去一周（3月4日至3月10日）合共錄137宗成交，按周進一步增加約18.1%，創接近兩年（100周）新高，較去年平均每周只有約54宗更高出逾1.5倍。

新盤市場戰雲密佈，銷情對後市起一定指標作用，至於二手雖然有機會受制於一手搶客及筍盤減少，不過大市升溫，重燃買家置業意欲。另外，政府全面「撤辣」，除了用家及專才客積極入市外，頻錄得投資客、「西餅客」的大手客入市個案。

筆者認為，自政府「撤辣」後，買家即使購買多於一伙，抑或以公司名義購入單位，均不用再繳交辣稅，買入收租的回報亦見吸引，加上不少買家看好樓市在「走辣」後的潛力，故住宅交投將會持續看俏；而樓價方面，現時發展商開價仍相當克制，主因市場上仍有大量貨尾盤，故短期內發展商仍會採用先求量後求價的策略。

預料隨着筍盤陸續消化，新盤亦可望加推加價，故對樓價將會起支持，有意入市的市民應把握目前入市時機。

香港置業行政總裁

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[馬泰陽]