moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

馬泰陽：「撤辣」添信心 把握入市時機

標籤：馬泰陽

【明報專訊】「撤辣」後本港樓市氣氛向好，為市場注入「強心針」，不少早前持觀望態度的準買家紛紛轉軚，「摩拳擦掌」加快入市。

此外，大量全新盤，以至貨尾盤陸續推優惠及貼市價出擊應市，帶動3月份一手交投急增。

發展商加緊推售新盤步伐，如位於牛頭角泰峰於剛過去周日發售首批單位，將軍澳日出康城的SEASONS PLACE日前開價，位於旺角利奧坊‧首隅、位於黃竹坑站上蓋的BLUE COAST等一手新盤亦陸續登場，帶動樓市氣氛進一步轉活。二手方面，綜合本行前線分行資料，全港35個大型屋苑過去一周（3月4日至3月10日）合共錄137宗成交，按周進一步增加約18.1%，創接近兩年（100周）新高，較去年平均每周只有約54宗更高出逾1.5倍。

新盤市場戰雲密佈，銷情對後市起一定指標作用，至於二手雖然有機會受制於一手搶客及筍盤減少，不過大市升溫，重燃買家置業意欲。另外，政府全面「撤辣」，除了用家及專才客積極入市外，頻錄得投資客、「西餅客」的大手客入市個案。

筆者認為，自政府「撤辣」後，買家即使購買多於一伙，抑或以公司名義購入單位，均不用再繳交辣稅，買入收租的回報亦見吸引，加上不少買家看好樓市在「走辣」後的潛力，故住宅交投將會持續看俏；而樓價方面，現時發展商開價仍相當克制，主因市場上仍有大量貨尾盤，故短期內發展商仍會採用先求量後求價的策略。

預料隨着筍盤陸續消化，新盤亦可望加推加價，故對樓價將會起支持，有意入市的市民應把握目前入市時機。

香港置業行政總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[馬泰陽]