A股估值吸引 存潛在投資機會

明報記者 袁國守

自去年年中起，友邦投資管理香港（友邦投資，AIMHK）成為友邦香港所有強積金成分基金的指定投資經理，而管理的大部分強積金基金採用fund-of-funds （組合型基金/基金中的基金）結構，這結構能薈萃多間不同投資風格的投資經理，該公司相信沒有一間投資經理能擁有全面和恒久的投資優勢，故採用組合型基金來分散投資。

截至2023年12月31日，AIA整體強積金基金1年簡單平均回報為8.23%，跑贏所有受託人。陳振傑表示，友邦投資的基金經理採用多角度篩選投資框架，趁着股票市場在相對低位時加重配置比率，同時也在債券市場息率相對吸引時，鎖定久期較長的債券，以確保保持其風險與回報的平衡。

展望今年投資市場，他認為，美國利率政策走勢仍將是全球資產價格的主要驅動因素，現時市場對減息沒有一致共識，但似乎減息可能在年中左右，較低的利率應該會減輕企業和家庭的債務償還負擔，在一定程度上減輕了對經濟的壓力，料利好股市。另一方面，陳振傑指出，債券價格預計將直接受惠於減息，但同時環球股票市場前景較為複雜，主要原因是企業盈利和經濟增長的差異也會影響股票投資者的信心。

在已發展股票市場中，友邦投資預計美國整體表現將優於歐洲，作為歐元區最大經濟體的德國，處於技術性衰退的邊緣；根據市場共識，預計歐元區去年GDP增長率約為0.5%。相比之下，美國的表現較好，去年實際GDP增長2.5%，最近美國供應管理協會（ISM）製造業採購經理指數（PMI）和消費信心指數也有改善，而聯邦基金利率至今年年底可能減息至4厘水平左右，因為美元仍然是全球主要貨幣，減息應該能減輕全球的金融負擔和有助促進全球經濟增長。

中國減政策利率 出招挺內房穩經濟

亞洲（日本除外）股票市場方面，陳振傑表示，保持相對「中性」評級，因為中國疫情後經濟勢頭不及預期，資金流向對內地和香港的股票市場不利，同時內地房地產行業及其相關的上下游企業在過去對中國經濟發展佔了重要影響，因此房價下跌對中國的經濟增長帶來拖累。儘管內地和香港市場存在相關風險，但友邦投資的看法相對「中性」，因為在最近的市場調整之後，內地和香港企業的估值變得更具吸引力。陳振傑指出，雖然中國的經濟增長不如以前那麼強勁，但仍以高於全球平均水平的速度增長。根據國際貨幣基金組織預測，中國2024年的GDP增長率將放緩至4.6%，仍然優於3.1%的全球平均水平，而料今年美國和歐元區的GDP增長率更低，分別約為2.1%和0.9%。

與此同時，中國股市的市盈率相比其他市場吸引，現時香港股市的市盈率約為9倍，A股的市盈率約為13倍，對比其他地區例如美國或日本股市的市盈率均超過20倍較為吸引。陳振傑認為，中國股市的相對低估值為投資者提供了潛在的投資機會，因為當股票價格低於其真實價值和隨着公司盈利增長，投資者有可能在未來獲得更高的回報。在宏觀政策方面，他指出，中國央行已逐步降低政策利率，以減輕經濟的融資負擔；在微觀政策方面，中國政府推出了更多支持房地產的政策以穩定經濟，廣州、蘇州和上海等地的購房限制已於1月放寬。

由於預計今年金融市場仍然波動，利率周期的變化、經濟增長的不確定性和多變的地緣政治局勢，都會影響市場情緒。因此陳振傑提醒投資者需要更謹慎管理風險，不要把所有的雞蛋都放在一個籃子裏，並需要通過平均成本法來管理入市風險。陳振傑指出，隨着香港過去20年平均預期壽命年齡上升，退休後能保持一定生活水平變得重要，強積金成員可考慮增加自願性供款，為退休生活未雨綢繆。

他又提醒，強積金成員勿短炒強積金，對於還有較長時間才退休/剛入職的打工仔來說，可以採取較進取的策略，別靠貨幣市場基金爭取長遠回報，債券基金亦未必能提供理想的回報，而快將退休的成員，不應配置於高風險基金產品，宜配置於回報較穩定的強積金基金。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[袁國守 退休綢繆]