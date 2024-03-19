中證監揭恒大地產虛增收入5600億 罰款42億 許家印終身禁入證券市場

明報記者 方楚茵

中證監指出，恒大地產披露2019年、2020年年報存在虛假記載、公開發行公司債券涉嫌欺詐發行，以及恒大地產通過提前確認收入方式財務造假等3項違法行為。

綜合3項違法行為，中證監責令恒大地產改正，給予警告，並處以41.75億元罰款；對許家印及夏海鈞給予警告，分別處以4700萬元及1500萬元罰款； 又決定對許、夏二人採取終身證券市場禁入措施；對恒大集團時任財務總監潘大榮、恒大地產時任副總裁兼財務總經理、恒大汽車（0708）時任副總裁潘翰翎各處以900萬元罰款，並採取10年證券市場禁入措施等。

兩年虛增利潤920億 發債涉欺詐

中證監指出，恒大地產通過提前確認收入方式財務造假，導致2019年及2020年分別虛增2140億元及3502億元收入，佔當期收入達50%及79%；兩年對應虛增成本1733億元及2989億元，同期利潤亦分別虛增407億及513億元（兩年共920億元），佔當期利潤的63%及87%。2020年期間恒大地產公開發行債券時引用了上述的虛假數據，亦因而涉嫌欺詐發行。在港上市的中國恒大，市值最高峰時約4290億港元。

至於2023年8月10日，恒大地產才公開披露2021年度、2022年度中期及年度報告，均未依法按時披露定期報告。此外，恒大地產自2021年1月1日以來，共有2983筆未能清償到期債務未按規定及時予以披露，涉及金額2785億元。

夏海鈞潘大榮等7前高層遭處罰

中證監指出，針對恒大地產2019年度及2020年度報告虛假記載的違法行為，許家印全面管理恒大地產各項業務，授意其他人員虛增恒大地產年報業績，同時作為實際控制人組織、指使實施上述違法行為；而夏海鈞亦實際統籌管理恒大地產日常經營事務，組織安排編製虛假財務報告，中證監形容二人手段特別惡劣，情節特別嚴重，亦是直接負責的主管人員。

至於潘大榮實際負責恒大地產的財務審計，組織統籌年報財務造假工作；潘翰翎曾參與實施了2019年財務造假相關工作，指二人行為惡劣，情節較為嚴重，是其他直接責任人員。而其他被點名的直接責任人員尚包括中國恒大原執行總裁柯鵬、恒大物業（6666）時任董事長甄立濤、時任副總裁錢程。