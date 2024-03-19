內地首兩月固投報喜 零售遜預期

首兩個月消費增速較去年12月的7.4%減慢，惟去年首兩個月剛放寬疫情防控釋放累積需求，市場已預期今年會受高基數影響。餐飲消費續有12.5%的較快增長，商品零售維持4.6%的溫和增速。大額消費項目中，受惠政策的汽車消費按年增8.7%、家電消費扭轉去年12月下跌而增長5.7%，手機等通訊器材亦按年增16.2%，不過服裝類消費按年增1.9%，日用品按年減0.7%。

工業升7% 住宅新開工面積減31%

固投方面，首兩個月增速較去年全年的3%加快，去年內地加推萬億元國債支持基建，期內基建按年增長6.3%，較去年全年增0.4個百分點。今年首兩個月民間投資按年錄0.4%的增長，亦自去年4月以來首錄累計正增長。工業增加值按年增加7%，好過市場預期，利好製造業投資增長9.4%，為2022年10月以來最高。高盛報告指出，首兩個月增長加快，主要來自製造業、服務業等帶動，而基建投資增長維持穩定，顯示政策寬鬆的效用逐漸顯現。

不過，內地房地產市場今年持續疲弱，雖然房地產開發投資增速較去年全年的9.6%跌幅收窄，不過住宅新開工面積按年降30.6%，多於去年全年降20.9%。新房銷售亦未見起色，首兩個月新建商品房銷售額按年跌29.3%，銷售面積跌20.5%，幅度較去年全年擴大。

高盛料下季及末季降準

ING銀行大中華區首席經濟師宋林認為，內地經濟活動能仍然疲弱，房地產銷售、新開工、景氣指數尚未見底，今年仍會拖累經濟。內需為去年推動消費增長主要動力，但消費增速放緩至5.5%，今年難以單獨支持達至約5%的增長目標，仍需加強刺激政策。他指雖然首兩個月內房數據較差，但整體固投在基建支持仍好過預期，認為目前基建仍有投資帶動生產力提升的空間，因此將是政策刺激重點。國有投資首兩個月按年增7.3%，亦反映去年政策支持力度延續至今年，將更多反映至經濟活動。

高盛綜合3月初經濟活動高頻追蹤數據，認為今年首季內地增長趨勢在首季穩固，特別是在出口與政府相關投資，維持今年首季增長4.5%，全年增長4.8%的預期。不過要達到內地設定約5%的進取目標，則要更多的政策寬鬆。高盛預期今年內地在第二和第四季各降準0.25個百分點，以及第三季降息0.1厘。另外在消費、房地產持續刺激需求，會是經濟復蘇的關鍵。