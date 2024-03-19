觀望超級議息周 港股牛皮160點上落

收市升16點 成交不足千億

恒指低開30點，最多曾跌79點，低見16,641，其後曾倒升最多80點，高見16,801，收報16,737點；國指升0.47%；科指升1.3%。全日大市成交縮減31%至957億元。

港股通下的北水連續第23個交易日淨流入，昨淨流入29.3億元，小米（1810）錄3.3億元淨流入，騰訊（0700）及美團（3690）則各錄淨沽4469萬元及1.07億元。

科技股績前做好，騰訊及小米升逾2%，快手（1024）升逾4%，美團升1%。匯控（0005）亦升1.8%，惟友邦（1299）績後跌勢未止，昨跌3.2%。

剛過去的周末及周日，十大屋苑二手成交轉慢，地產股全線回吐，恒地（0012）最多曾跌6%，收市仍跌近4%；新地（0016）及長實（1113）跌逾2%。另外，內地限制轉融券（即借入股票後轉借出沽空）「T+1」（原為「T+0」）正式實施，中資券商股表現向上。中金（3908）升4.7%；中信証券（6030）、光大證券（6178）升逾2%。

分析：待下周期指結算才明朗

香港股票分析師協會理事連敬涵表示，港股目前欠缺方向，在現水平橫行，要待下周期指結算才有較明確方向。至於本周公布的美議息結果，除非聯儲局利率點陣圖，跟之前預測今年減息3次有很大改變，否則對港股不會有太大影響。內地「三頭馬車」數據方面，沒明顯改善，即使今年首兩月工業、固投勝預期，但零售仍遜預期，內地亦暫未有實質提振經濟方案，港股支持位為16,500點，如失守，可能要下試16,100點。