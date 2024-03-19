歐冠昇去年薪酬5829萬 3年袋1.7億

陳翊庭去年薪酬1751萬

雖然歐冠昇上任3年計及股份獎勵總值勁賺約1.73億元，惟歐冠昇曾於2022年4月底時以每股均價325.8元，大手購入10萬股港交所股份，以昨日收市價242.4元計，其帳面蝕834萬元。據披露權益（SDI）資料顯示，歐冠昇截至離任行政總裁後首天（即3月1日），仍持有約49.77萬股港交所股份。

至於去年底仍出任港交所聯席營運總監的陳翊庭，薪酬組合達898.04萬元，再加上去年獲得總值852.5萬元的股份作獎勵，其總薪酬達1750.54萬元，較2022年的總薪酬約1529.56萬元多14%。陳翊庭已在今年3月1日接任港交所行政總裁，成為港交所首位女性行政總裁，按歐冠昇去年總薪酬5828.9萬元估算，料新上任的陳翊庭薪酬有機會「翻兩番」。

而去年同任職港交所聯席營運總監及股本證券主管的姚嘉仁，去年薪酬組合達880.02萬元，再加上去年獲得總值755萬元的股份作獎勵，其總薪酬達1635.02萬元，較2022年總薪酬1444.83萬元高出13%。姚嘉仁現升任副行政總裁，薪酬預期同樣水漲船高。