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潤啤多賺19% 「喜力」銷量升六成 連特別息全年派0.936元 對高端化前景樂觀

標籤：經濟

【明報專訊】華潤啤酒（0291）昨午公布去年全年業績，純利升18.6%至51.53億元（人民幣，下同）。每股盈利為1.59元，派末期息0.349元，按年升15.6%，因集團30周年派發特別股息0.3元，連同中期股息0.287元，全年合計派0.936元。董事會主席侯孝海表示，在消費收縮的環境下，集團去年銷售及收入仍有增長，反映業務具韌性。潤啤昨午後股價最多升近5%，報38港元，創1個月高，收報37.95港元，升4.5%，成交7.34億港元。

明報記者 黃志偉

集團去年收入按年升10.4%至389.32億元（見表）；啤酒銷量按年升0.5%至1115.1萬噸，次高檔及以上啤酒銷量近年持續增加，按年升18.9%至250萬噸，佔銷售比重由2020年的13.2%升至去年的22.4%。集團指出，「喜力」、「雪花純生」、「老雪」和「紅爵」等品牌銷量按年均錄得雙位數增長，當中「喜力」品牌啤酒銷量按年升六成，達到60萬噸目標。

冀「喜力」銷量3年內翻倍

侯孝海認為，品牌高端化前景樂觀，市場增長空間大，期望「喜力」品牌銷量於未來兩至3年內實現翻倍增長，達到120萬噸以上。

侯續稱，集團面對內地消費收縮、需求減弱、消費分化等因素影響，但今年首兩個月銷量及收入仍承接去年第四季表現錄得增長，反映集團業務具彈性和韌性，料今年繼續保持增長勢頭，目標是保持銷量、收入和利潤三方面增長。

拒打價格戰 料今年售價單位數升

他又表示，集團目前未有加價計劃，亦沒有打價格戰的想法，強調以產品品質優先，預期今年價格維持單位數增長。

集團去年完成購入貴州金沙55.19%股權，成為集團白酒業務，期內收入為20.67億元，息稅前盈利為1.3億元。副總裁魏強坦言，其狀况較預期嚴峻，主要是庫存高企和價格倒掛，故接手後首要去庫存穩價格，去年下半年已推出相應措施，包括線上線下同步推廣，令全年銷量按年增16%。