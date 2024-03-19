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德勤：港擁逾2700單一家族辦公室

標籤：經濟

【明報專訊】德勤與香港家族辦公室（FamilyOfficeHK）合作發布的最新研究顯示，香港有2703個「單一家族辦公室」。德勤中國副主席葉偉文表示，這是最保守的估計，截至去年底，香港有約12,000多名超高淨值人士，且在港成立家族辦公室，毋須在政府登記審批，香港亦有不少「多家族辦公室」未計入其中，故實際家族辦公室的數額相信遠多此數。葉偉文又預測今年香港至少會有200個新的家族辦公室成立。

港較星彈性 成立免預先審批

德勤中國民營企業與私人客戶服務香港主管合伙人劉明揚表示，相信香港在創立家族辦公室方面優勢多於新加坡，主要原因包括香港彈性相比於新加坡大，在港成立家族辦公室毋須預先審批，而新加坡則需要12至18個月的審批時間；同時，在港設立家族辦公室沒有本地投資要求，而在新加坡則需要進行本地投資；此外，在港設立家族辦公室更容易進入中國市場，取得先機。劉明揚稱，他近期接觸的不少來自歐洲的家族、由於當地稅率高而考慮來港建立家族辦公室，以享受香港的低稅率優勢。

葉偉文補充稱，在當前地緣政治緊張的局勢下，香港的優勢反而更加明顯。因為本港仍是自由經濟體，資金可以自由進出，並享有低稅率及聯繫匯率制度等。而且香港作為中國的一部分，沒有「選邊站」的問題，在瑞信事件後，已經看到很多資金回流香港。

昨日，彭博報道迪拜酋長親侄Sheikh Ali Al Maktoum將在港成立一家管理5億美元資產的家族辦公室。