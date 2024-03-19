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蘋果洽iPhone用Google AI 助Gemini擁數十億潛在用戶

【明報專訊】彭博社引述知情人士稱，在生成式AI競賽相對落後的蘋果（美：AAPL）正與Google積極談判，爭取將Google的Gemini人工智能模型引入iPhone，為今年稍後上市的iOS 18系統引入生成式AI功能，助用戶以簡單的提示生成影像或文章。倘若達成協議，將進一步加強蘋果與Google在搜尋領域的合作關係，並使Gemini擁有數十億潛在用戶。根據彭博社的消息，除Google以外，蘋果最近亦與ChatGPT母企OpenAI商討，有意引入其AI模型。

受AI概念推動，Google母企Alphabet（美：GOOG）股價早段升逾7%，而蘋果股價升逾2%。AI晶片龍頭Nvidia（美︰NVDA） 周一起舉行GTC AI 大會（GPU Technology Conference），其股價早段升逾4%。超微電腦（美：SMCI）開始在標普500指數交易，早段股價漲逾5%。美股三大指數早段向上，納指升逾1%。

蘋果AI落後 股價今年跌一成

彭博社消息指出，蘋果正根據自己的AI模型設計新功能，作為iOS 18系統的一部分，但這些功能將集中在設備運行方面，而不是透過雲端提供生成式AI服務。彭博社引述知情人士稱，自去年初以來，蘋果一直測試旗下代號為「Ajax」的大型語言模型，而部分員工還試用了一款被稱為「Apple GPT」的基本聊天機械人，不過蘋果的AI技術仍不及Google等競爭對手的AI工具，因此尋找合作伙伴似乎是更好的選擇。

根據彭博社的消息，蘋果正與Google談判，將Gemini的AI引擎引入iPhone。蘋果一向在搜尋領域與Google緊密合作。Google目前每年向蘋果支付數以十億美元，換取對方把iPhone等設備的Safari瀏覽器，默認為Google的搜尋引擎。不過彭博社消息指出，雙方在AI合作方面，尚未决定協議條款或品牌名稱。分析認為，蘋果有可能將AI功能，引入Siri語音助理等軟件。

今年1月，三星的新型智能手機已引入由Gemini支援的AI功能。若Gemini與蘋果達成協議，將進一步推動Google的AI業務發展。

或引起更多反壟斷審查

分析指出，蘋果尋求AI合作伙伴，可能反映其在AI方面的進展未如預期，若與Google合作發展AI，更可能引起更多反壟斷審查。蘋果目前與Google的搜尋交易，已成為美國司法部訴訟的焦點。

彭博社消息稱，雖然蘋果與Google的AI合作仍在進行談判，但在6月蘋果舉行全球開發者大會前，雙方不大可能宣布任何交易。消息指出，雙方仍可能無法達成協議，又或蘋果最終選擇與另一生成式AI供應商合作，例如OpenAI。今年初以來蘋果股價累計跌一成。 Ladenburg Thalmann資產管理的分析稱，若沒有AI推動，蘋果更像可口可樂此類價值股，而非高增長科技股。

（彭博社）

[國際金融]