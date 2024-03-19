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黃雯怡：新秀麗受惠亞洲銷情佳

【明報專訊】內地及香港股市近期氣氛改善，去年持續流出的外資正重新流回中國股市，上周北向資金淨買入328億元，創近8個月以來最大單周淨買入，港股近日成交亦保持每日千億元以上。本周為「超級央行周」，投資者最關心美聯儲官員是否維持今年減息3次的預期，以及日本央行會否宣布結束負利率。此外，本周騰訊（0700）、美團（3690）等重磅股業績表現，亦將影響大市走勢，短線恒指在16,500至17,000點波動。

個股方面，此前公布業績的新秀麗（1910）值得關注。雖然中國經濟復蘇進展緩慢，部分消費品行業有降級趨勢，但高端消費品牌表現具韌性。行李箱品牌新秀麗銷售表現強勁，去年純利4.17億（美元，下同），按年升33.3%，若撇除匯兌影響，純利升34.6%。經調整EBITDA為7.093億元，按年升50.2%。單計第四季度，新秀麗經調整EBITDA為1.81億元，按年升27%；銷售淨額9.485億元，按年升15.9%；毛利率達59.9%，按年升4.4個百分點。

2023年亞洲銷售淨額較疫情前的2019年改善20.1%，中國銷售淨額已恢復至2019年水平。北美銷售淨額較2019年增2.3%。集團對亞洲市場看法非常樂觀，預計中國、日本2024年第一季度將各實現約20%收入增長，韓國同期收入增長料達15至17%左右。新秀麗將今年銷售指引上調至增長10%至12%，預期經調整EBITDA利潤率擴大20至30點子，計劃今年開新店約50至60間。

上月傳出包括凱雷集團、貝恩資本等私募基金公司有意收購新秀麗，亦有雙重上市的潛在可能，對股價帶來利好。現價市盈率約13.5倍，有進一步向上空間，上望35港元。

英皇資本財富管理分析方案高級分析員

[黃雯怡 股海文蹤]