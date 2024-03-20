moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

美議息前 港股跌207點成交縮

標籤：經濟

【明報專訊】日本央行一如預期輕微加息，並取消孳息曲線控制（YCC），股匯市場變動不大，市場續等待騰訊（0700）今日公布業績，以及聯儲局本港時間周四凌晨議息結果，港股偏軟，最多曾跌近250點，收市跌207點，成交進一步縮減至只有約900億元。友邦（1299）績後4連跌，累挫逾11%，股價見6年半新低（見圖）。分析指出，港股自1月下旬以來已累積一定升幅，預期再升空間不大。

友邦績後4連跌 見6年半新低

恒指昨低開109點，最多跌245點低見16,492點，但低位有支持，跌幅曾收縮至54點，最終收市跌207點，報16,529點，跌穿10天線（16,673點）、20天線（16,626點）及100天線（16,610點）。國指及科指亦跌逾1%。

大市成交連續兩日縮減至不足千億元，昨日只有906億元。港股通下北水連續24日淨流入，昨淨流入69億元，騰訊錄淨流入8億元、理想汽車（2015）錄淨流入1.7億元；美團（3690）錄淨沽3749萬元、快手（1204）錄淨沽6690萬元。滬深股通下的南水，結束連續7日淨流入，昨錄淨流出70億元人民幣，是3月4日後流出最多。

重磅科網股普遍偏軟，騰訊績前回吐，跌1.6%；阿里巴巴（9988）及美團跌約1%；小米（1810）跌0.5%。內媒報道指理想汽車在3月初發布的首款純電MPV理想MEGA，預期首日訂單可達3000台，月銷目標8000台。但開售半個月，理想汽車錄約4000台訂單，低於工廠本月產能5000台，意味着工廠存在產能過剩風險。理想汽車跌8%，蔚來（9866）跌6%。

花旗指藥明康德（2359）管理層指引收入遜預期，股價跌7.5%：藥明生物（2269）亦跌5.69%。

資深股評人郭思治稱，下周三為港股期指結算日，大市反覆待變，但偏軟概率較大，因港股自今年1月22日以來已反彈8周，預期再向上幅度不會太大，投資者宜審慎。