胡潤：中國富裕至超高淨值家庭量齊跌

掌握總財富按年降3.6%

報告指出，截至2023年1月1日，中國擁有600萬元資產的「富裕家庭」為514萬戶，按年減少0.8%，其中，擁有600萬元可投資資產的富裕家庭有185萬戶。擁有千萬資產的「高淨值家庭」有208萬戶，按年減少1.3%，擁有億元資產的「超高淨值家庭」為13.3萬戶，按年減少3.8%。

若單計中國內地，富裕家庭有415萬戶，高淨值家庭有169萬戶，超高淨值家庭有11.2萬戶，分別按年跌0.3%、1.0%及3.4%。報告指出，2022年為中國15年來第二次出現高淨值家庭數量下降。

京滬港為富裕家庭量首三大城市

按地域劃分，長三角地區及粵港澳大灣區為富裕家庭密集分佈地區。從城市來看，中國富裕家庭分佈依然保持「3+2+2」的城市群格局，數量最多的首三大城市為北京、上海和香港，之後是深圳和廣州，然後到杭州和寧波。富裕家庭分佈最集中的前30個城市佔全國富裕家庭總數的67%。

胡潤稱，中國高淨值人群未來一年的投資首選是黃金，海外資產佔可投資資產的六分之一，香港和新加坡是境外投資熱點地區。

此外，財富傳承已成為當下主流話題。10年內中國將有21萬億元財富傳給下一代，20年內將有49萬億元財富傳給下一代，30年內將有84萬億元財富傳給下一代。