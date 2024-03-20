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Nvidia推新AI晶片 較上一代快30倍

【明報專訊】AI晶片龍頭Nvidia（美：NVDA）行政總裁黃仁勳在年度GTC大會（GPU Technology Conference）發布最強AI晶片架構「Blackwell GPU」，首款Blackwell晶片名為B200 GPU，擁有2080億個晶體管，是其兩年前推出的上一代晶片「Hopper」的800億個晶體管的兩倍以上。由兩個B200及1個Grace CPU結合而成的GB200超級晶片，為大型語言模型（LLM）提供的運算速度，是上一代H100的30倍，且耗電量是H100的25分之一，料將有助Nvidia擴大在AI晶片領域的領導地位。

Nvidia表示，Blackwell晶片將成為全球大型數據中心部署的新型電腦及其他產品的基礎，預期亞馬遜、Dell、Google、Meta、微軟、OpenAI、甲骨文、特斯拉（Tesla）等科技巨頭將採購Blackwell晶片。基於Blackwell的產品，將於今年稍後上市。

發布後股價早段跌逾2%

上一代Hopper系列的旗艦晶片H100，助Nvidia市值突破2萬億美元，是僅次於微軟和蘋果的美國第3大上市企業。由於Nvidia股價今年以來累計升近八成，而新晶片的消息早已流傳，令Blackwell正式發布後，Nvidia股價反而下跌，其股價昨早段跌逾2%。

不過獲Nvidia點名將會使用新晶片的企業，包括工程軟件製造商Synopsys（美：SNPS）、Cadence Design Systems（美：CDNS）及Ansys（美：ANSS）等，昨早段股價升逾1%。

Nvidia又宣布，為人形機械人推出基礎模型GR00T，它可充當機械人的大腦，協助機械人從觀察中學習，解決不同任務。作為GR00T項目的一部分，Nvidia亦發表了用於人型機械人的新型電腦 Jetson Thor。它是全新的運算平台，具備執行複雜任務的能力。

（綜合報道）

[國際金融]