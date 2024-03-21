騰訊上季經調整盈利426億 勝預期 末期息升四成 今年回購倍增至逾千億

明報記者 蕭嘉聰

騰訊總裁劉熾平表示，騰訊每年現金流約為240億美元，今年亦會繼續增長，有很大能力持續回饋股東，亦會綜合考慮各種情况，進一步更好地回饋股東。騰訊昨日收市報288.8元，升1.3%，績後ADR盤前曾升1%。

總裁劉熾平：加大回購最利股東

集團上季增值服務收入按年下跌1.9%至690.79億元，當中本地市場遊戲收入按年跌3%至270億元，主要受《王者榮耀》及《和平精英》貢獻減少影響。劉熾平解釋，去年初國內遊戲業務運營集中在春節，加上疫情後用戶消費情緒高昂，推動去年首季遊戲流水大幅增長，令今季基數較高，且旗艦遊戲《王者榮耀》及《和平精英》調整營運團隊，但強調用戶群仍非常穩定，預料今年首季遊戲將出現一定緩和，至第二季料可重拾增長動力。

遊戲業務料次季重拾增長動力

劉透露，將於第二季推出《地下城與勇士》手遊，今年亦會持續推出具競爭力的遊戲，對國內業務有很好支持。被問到內地新規對旗下遊戲業務的影響，劉熾平表示，當局推出新規時，集團已相信旗下業務將不受影響，因為文件目的是推進行業健康發展，惟市場或過度反應，當局亦在今年一次式發放超過100個遊戲版號，單次審批計是歷來最多，均是正面信息，可鞏固市場信心。

去年銷售及市場推廣開支升17%

騰訊上季銷售及市場推廣開支按年大升79%至110億元，全年計亦升17%。劉熾平解釋，集團期內推出《元夢之星》令一次式營銷費用上升，但該遊戲上季DAU已持續突破1000萬，對此成績感到相當滿意，未來將發揮長線運營能力，相信可打造一個具社交屬性的合家歡休閒遊戲平台。

集團網絡廣告業務上季收入按年增20.82%至297.94億元，增長受視頻號及微信搜一搜的新廣告庫存及廣告平台持續升級帶動，當中視頻號的總用戶使用時長全年計更翻一倍。劉熾平形容，視頻號發展「不負眾望」，主要推動力來自推薦算法改善，相信未來DAU（日活躍用戶）及商業化仍有很大提升空間，未來亦會逐步打造直播及電商生態，促進商業化發展。