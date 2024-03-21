快手虧轉盈 經調整利潤近103億

第4季轉賺44億人幣

去年集團全年收入1134.7億元，按年增長20.5%，主要是由於線上營銷服務、電商業務及直播業務的增長，其中線上營銷服務收入按年增23%至603億元，主專精細化行業運營策略及持續提升產品能力，推動營銷客戶數量及營銷客戶投放消耗增加，尤其來自其電商商家的投放消耗。至於直播業務方面，年內收入增加10.4%至391億元，主要得益於內容供給的持續豐富及直播生態和算法持續迭代。其他服務收入增加44.7%至141億元，主要來自其電商業務的增長。

去年第四季表現理想，季內線上營銷服務收入按年增長20.6%至182億元，活躍營銷客戶數量按年增長超1.6倍，至於其他服務收入則增加36.2%至43億元，受惠快手電商業務的商品交易總額按年增29.3%，規模達到4039億元，季內的電商月付費用戶平均數再創新高，突破1.3億，月活躍用戶滲透率提升至18.6%。

去年集團電商業務及線上營銷服務持續快速增長，程一笑相信今年可保持強勁增長，毛利率亦可有所改善，主因是收入結構優化下，高毛利的線上營銷與電商業務佔比提升；加上成本的有效控制，提升經營效率等。

AI發展方面，程一笑指去年啟動AI戰略後，將推進自研大模型的研發訓練，並加速大模型的場景化落地，去年底推進專項研發，對短視頻生態是巨大的機會，未來快手會把生成模型和生產者工具結合，幫助創作者降低創作門檻，提升短視頻制作質量和效率，亦有信心在未來半年內大模型綜合性能達到GPT4.0。